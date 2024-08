La Jefa de LCDLFMX ¿se declara team Mar y dice que Adrián Marcelo será el siguiente eliminado? Esto sabemos

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha logrado capturar la atención del público con sus polémicas y estrategias. Mientras los seguidores disfrutan del drama diario, dentro de ‘La casa’ el ambiente se ha vuelto tenso y polarizado entre el cuarto Tierra y el cuarto Mar.

Aunque el público ya tiene a sus favoritos, nadie esperaba lo que ocurrió hoy. Un tweet que supuestamente publicó ‘la Jefa’, a través de la cuenta verificada @La_JefaMx, declaraba que ella está a favor de uno de los equipos. En dicha publicación, ‘la Jefa’ habría mostrado su apoyo al cuarto Mar y dejó claro su deseo de que Adrián Marcelo sea el próximo eliminado, ¿esto es verdad?

Sexta nominación de La casa de los famosos México / Facebook: La casa de los famosos México

¿'La Jefa’ mostró su apoyo al cuarto Mar?

“Estamos de acuerdo que si Adrián Marcelo sale nominado esta semana será el siguiente ELIMINADO de La casa de los famosos México. Todo México está con Mar, Adrián solo tiene el 10% del público, ánimo Team Mar en estas votaciones, ¡a darle con todo!”, se publicó a través de la cuenta de X mencionada.

Este pronunciamiento no pasó desapercibido, generando una oleada de reacciones. Mientras muchos seguidores del cuarto Mar celebraron el supuesto respaldo de ‘la Jefa’, los fans de Adrián Marcelo no tardaron en expresar su descontento, cuestionando la veracidad de sus afirmaciones y defendiendo la popularidad del influencer.

Aunque este mensaje generó conmoción entre los internautas, la verdad es que la cuenta verificada NO PERTENECE A LA VERDADERA ‘Jefa’ de ‘La casa de los famosos México’. Se trata, en realidad, de una cuenta en X que se dedica a compartir encuestas y alimentar polémicas entre los participantes del reality. LA CUENTA NO ES OFICIAL, NI ESTÁ VINCULADA CON LA PRODUCCIÓN DE ‘La casa de los famosos México’, por lo que es falso. La Jefa no apoya a Mar ni desea la eliminación de Adrián Marcelo.

Fans de Adrián Marcelo reaccionan a la publicación que se hizo viral

“AM tiene mucha gente, que no anden aquí en redes gritando qué votarán por él es otra cosa”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Tampoco digan mentiras... es d3.t3stable, sí, pero tiene más apoyo que Sian y Gomita. Él no saldrá esta semana, es imposible, pero es obvio que sale uno más de Tierra, así sea Gomita o Sian, todo depende de dónde quede la salvación”.

***Así terminaron los porcentajes en la Post-Gala 12:59:00a.m.🚨



Porcentajes: 08/29/2024



Karime Pindter: 58.9%

Briggitte Bozzo: 32.1%

Adrian Marcelo: 3.05%

Aracely (Gomita): 3.03%

Sian Chong: 3.02%



Retweet para llegar a más público 🗳️🔥#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 — La Jefa (@La_JefaMx) August 29, 2024

A pesar de las críticas hacia su comportamiento y sus polémicos chistes, Adrián Marcelo sigue contando con un grupo leal de seguidores que lo defienden fervientemente. ¿Será suficiente su apoyo para evitar la eliminación en esta semana decisiva?

