Las estrellas bailan en Hoy: Una pareja fue eliminada, pero una participante decidió salir en su lugar

Este 1 de noviembre, el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’ llevó a cabo su gala de eliminación correspondiente a la cuarta semana, dejando a una pareja fuera de la competencia.

Durante la emisión, el conductor Raúl Araiza, reveló que las parejas nominadas para la eliminación fueron: Daniela Aedo y Pepe Valdivieso, Paola Durante y Rafael Oropeza, Lorena de la Garza y José Luis, Alana Lliteras y La Divaza, así como Ivanna y Diego Herrera. Por otro lado, las parejas que lograron evitar el riesgo de eliminación fueron: Caeli y Aristeo Cázares, Sandra Itzel e Imanol, Daniela Fainus y Nacho Casano, y Nicky Chávez y Juan Solo.

¿Qué pasó este viernes 1 de noviembre en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Entre las presentaciones de las parejas nominadas que debían bailar para salvarse, se confirmó que Lorena de la Garza sufrió una severa lesión que la llevó a usar collarín. En su lugar, Nashla Aguilar apareció junto a José Luis para bailar y salvarse de la eliminación.

También se reveló que Diego Herrera se casó por el civil el 30 de octubre, pero no pudo celebrar con una noche de bodas debido a que tenía que presentarse este viernes para bailar junto a Ivanna.

Por otro lado, Paola Durante se quejó de los toqueteos que recibía en los ensayos por parte de Rafael Oropeza y terminó enojada diciendo: “Ya no quiero bailar contigo”, aunque no se ahondó en el tema.

¿Quiénes fueron los eliminados de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Al finalizar las presentaciones de los nominados, Araiza dio a conocer la pareja eliminada de la semana. La decisión fue que Paola Durante y Rafael Oropeza dejarían la competencia; sin embargo, en un giro inesperado, Lorena de la Garza solicitó su salida poco antes de concluir el programa.

Paola Durante y Rafa oropeza fueron eliminados / IG: @soypaoladurante_

“Tengo una lesión que no me permite seguir, tengo que usar esto (el collarín) mínimo 15 días, quiero quitarme y cederle mi lugar a Paola, no sé si esto sea posible o me estoy tomando atribuciones que no”, comentó Lorena visiblemente afectada por su decisión y sin el afán de afectar a su compañero José Luis.

La producción aceptó el cambio, por lo que la segunda pareja eliminada fue Lorena de la Garza y Rafael Oropeza, quedando así Paola Durante en el lugar de Lorena y bailará junto a José Luis.

Lorena de la Garza sufrió una lesión y le cedió su lugar a Paola Durante / Instagram: @lorenadelagarzaoficial

¿Quiénes siguen en competencia en LEBEH?

Con esta eliminación, las parejas que continúan en el programa son:

- Diego Herrera e Ivanna

- Nacho Casano y Daniela Fainus

- Juan Solo y Nicky Chávez

- Jonathan Becerra y Kim Shantal

- Mariana y Jorge Anzaldo

- Daniela Aedo y Pepe Valdivieso

- Alana Lliteras y La Divaza

- Imanol y Sandra Itzel

- Caeli y Aristeo Cázares

- Paola Durante y José Luis

Los eliminados de la competencia hasta ahora han sido:

- Tanya Vázquez y Esteban Martínez

- Lorena de la Garza y Rafael Oropeza

