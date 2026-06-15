Latin Lover tiene estragos de la edad, tras 27 cirugías busca mantenerse joven: "¡Ya estoy viejito!”

En una charla con el presentador de televisión ‘Latin Lover’, este contó lo nostálgico que ha sido recordar su trayectoria de vida y profesional. Se ha dado cuenta de que los años no pasan en vano, al ver que los achaques se han presentado poco a poco en su cuerpo. Compartió que, aunque no le da miedo envejecer, tiene bajo control los cuidados para lucir una piel joven, al grado de considerarse ‘metrosexual’.

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Latin Lover / Redes sociales

Latin Lover edad: ¿Cuántos años tiene?

Latin Lover reveló: “¡Ya estoy viejito! Tengo 58 años y ya casi llego a los 59. No saben lo bonito que se siente cuando llego como invitado a un lugar y me muestran fotografías de hace 20 o 30 años. Es muy emocionante ver que conserven esos bellos recuerdos. Me llena de orgullo decir que el nombre de ‘Latin Lover’ hizo historia en la lucha libre”.

Sin embargo, ser un exluchador de renombre no lo exime de fuertes secuelas que han repercutido en su salud.

“No me da miedo envejecer; al contrario, es un privilegio. Mucha gente no quiere llegar a viejo por los achaques. Son pruebas que se deben enfrentar con madurez. En mi caso, todos los días he presentado achaques: Me duele la columna, las rodillas y el cuello. Tengo lesiones que cobran factura y, además, he pasado por más de 27 cirugías en mi cuerpo. No me arrepiento de lo que he hecho, lo volvería hacer”.

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¿Qué hace Latin Lover para verse bien? Así cuida su piel y su apariencia física

Latin Lover compartió los tratamientos que lo ayudan a sentirse más radiante.

“Claro que me salen canitas, pero me las pinto. Me doy mi manita de gato. Hay mujeres de veintitantos años que se pintan o se ponen rayitos. De repente, voy a masajes descontracturantes y faciales. Me han colocado regeneradores de tejido y plaquetas en la cara con un rodillo. Trabajo para las cámaras de televisión o de YouTube y por respeto debo mostrar mi mejor imagen. El día que me quede pelón, ya estoy a punto, no pasará nada, pero si podemos alargar el proceso, ¿cuál es el problema?”.

El conductor externó cómo se siente cuando se ve en el espejo y nota que su piel ha tenido severos cambios.

“Me veo (al espejo) y digo: ‘¡Cómo han pasado los años!’. Antes, de donde me vieran, había carne por todos lados. Ahora sigue habiendo, solo que más blandita (ríe). No importa. Los años son para vivir y disfrutarlos. Si cuidarse y tratar de verse bien lleva ese adjetivo, sí soy ‘metrosexual’”. Latin Lover

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Latin Lover / Redes sociales

¿Latin Lover se obsesionó con el ejercicio? Así logró mantenerse en forma durante años

Latin Lover nos comentó si se llegó a obsesionar con el ejercicio:

“No me obsesioné, lo hice por un compromiso conmigo mismo. No sé si recuerden, pero anteriormente luchaba con calzones de corazones o besitos. Eso era parte de mi imagen. Siempre intenté mantenerme en forma. Hace 18 años ya no lucho y ya no lo extraño. Me han ofrecido cantidades de lana para volver a hacerlo, y no, ya no”. Latin Lover

Lover protagoniza un incidente en el ring mientras interactuaba con una fan. / Redes sociales

¿Qué hace ahora Latin Lover?

Sobre el festejo del Día del Padre, Latin Lover comentó: “No sé cómo la pasaré. No he visto mi agenda ni sé cuándo cae. Solo sé que si es fin de semana estaré en el teatro San Rafael con Perfume de Gardenia”.

Y no dudó en decirnos lo feliz que se siente por haber creado su pódcast: Luchando por tus sueños.

“Estoy muy feliz. Ya quería presumir mi proyecto a los medios de comunicación. Cuando grabo 2 o 3 pódcast en un mismo día, acabo deshecho. Sobre todo, porque meto mucha información en mi cabeza. Me gusta estudiar a mis entrevistados. Trato de tener una secuencia, donde haya un inicio y un final”.

Finalmente, compartió el motivo por el que le puso ese nombre a su nuevo proyecto: “Le puse ‘Luchando’ por el simple hecho de que fui luchador. Y lo complementé con ‘sueños’, porque estuve en el reality Bailando por un sueño, que me cambió la vida. Por eso mezclé esas 2 palabras. El nombre del pódcast tiene un bonito significado”.

¿Cómo se llama realmente Latin Lover?

Víctor Manuel Reséndez Nuncio es mejor conocido como ‘Latin Lover’ , su nombre artístico como luchador.

es mejor conocido como , su nombre artístico como luchador. Consiguió varios logros y campeonatos en la lucha libre.

Ha sido parte de las telenovelas: Velo de novia (2003), Por ella soy Eva (2012), Qué bonito amor (2013) , entre otras.

, entre otras. Lo vimos como conductor estelar en Muévete (2006-2010).

Ganó el reality Bailando por un sueño (2005).

Recientemente creó su pódcast, Luchando por tus sueños .

. Cuenta con 383 mil seguidores en Instagram y 519.6 mil en TikTok.

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