Imelda Tuñón ha tratado sus problemas de adicción en centros de rehabilitación, asegura Laura Bozzo

Hace algunas semanas, Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, por no considerarla una madre capaz para cuidar de su nieto. De acuerdo con la actriz, su nuera es adicta a las sustancias ilícitas.

La exparticipante de ‘La academia VLA’ ha negado estas acusaciones y considera la celebridad está lidiando con problemas emocionales que la hacen creer cosas que no son. Incluso, llegó a decir que la querella en su contra se origina del resentimiento que Maribel le tendría por haberle comentado sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Si bien la joven ha publicado pruebas para desmentir su presunta adicción, el periodista Javier Ceriani dio a conocer unos audios en los que se escucha a Ime hablando, presuntamente, con un ‘dealer’ para que le deje sustancias al exterior de la casa de su suegra.

Aunado a todo esto, en la más reciente transmisión de ‘De primera mano’, presentaron los resultados de un test casero de antidoping al que se sometió la sobrina de Addis Tuñón, el cual daba positivo al consumo de cannabis. No obstante, tanto los conductores del programa como la propia joven han dado a entender que fue un error de la prueba.

Checa: ¿Imelda Tuñón mintió sobre sus resultados toxicológicos? Da positivo en prueba casera de antidoping

En una entrevista previa a entrar a ‘La casa de los famosos All-Stars’, Laura Bozzo se dijo muy triste por toda esta situación, pues el principal afectado es el menor: “Yo no estoy a favor de Maribel. Yo estoy a favor del niño. Yo estoy a favor de la ley”, puntualizó.

De acuerdo con la peruana, el niño, al menos por el momento, no está seguro a lado de su mamá, ya que esta es adicta a las sustancias ilícitas. Incluso, sostuvo haber sido testigo de las múltiples veces en las que Imelda habría entrado a centros de rehabilitación para intentar solucionar su problema, aparentemente, sin éxito.

Laura Bozzo

“Se ven videos de personas que llevan cosas. Ella ha estado internada y yo lo digo porque me consta. Esto es una enfermedad, o sea, yo no estoy criticando. Yo he visto muchos casos y me ha tocado de manera personal y familiar casos como este. No hay mejor persona para estar con su hijo que la madre, pero, si la madre está mal, no”