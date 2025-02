Laura Bozzo y Alfredo Adame: Así fue el reencuentro en ‘La casa de los famosos All-stars’ tras polémica pelea

La nueva temporada de “La casa de los famosos All- stars”, transmitida por Telemundo, arrancó este martes 4 de febrero con un momento que desató gran revuelo en redes sociales: el reencuentro entre Laura Bozzo y Alfredo Adame.

La conductora peruana y el exactor de telenovelas habían protagonizado una de las peleas más recordadas de la televisión, cuando Adame abandonó el programa “Laura sin censura” tras una acalorada discusión con Bozzo.

Alfredo Adame y Laura Bozzo / Internet

Mira: Alfredo Adame y Laura Bozzo “para el amor no hay edad”, ¡inician romance!

¿Qué paso entre Laura Bozzo y Alfredo Adame?

Hace unos años, Laura Bozzo y Alfredo Adame se enfrentaron en “Laura sin censura” en una discusión que escaló rápidamente. Todo comenzó cuando Bozzo cuestionó la decisión del exactor de incursionar en la política, argumentando que los artistas no deberían asumir cargos públicos si no cuentan con la preparación adecuada.

“Yo soy una doctora y no soy ignorante. Si yo opino que un artista no debe meterse en política y que me dan asco que se beneficien del pueblo, es porque el político debe ser una persona preparada”. Laura Bozzo

La discusión escaló rápidamente hasta que Bozzo acusó a Adame de ser misógino y de haber atacado a varias mujeres en el medio del espectáculo. “Tú has atacado a todas las mujeres, eres misógino y hasta a tu exmujer la has atacado”, sentenció la conductora.

Adame negó rotundamente las acusaciones y retó a Bozzo a demostrarlo, incluso ofreciendo una suma millonaria si se comprobaba su supuesta misoginia. Además, el actor lanzó una fuerte amenaza contra Bozzo: “Yo voy a pedir que te corran del país o que te vayas unos años a Santa Martha Acatitla” y tras una serie de intercambios de palabras, abandonó el foro del programa en plena transmisión en vivo. La pelea se viralizó rápidamente, dividiendo opiniones entre los seguidores de ambos.

Alfredo Adame y Laura Bozzo son tal para cual.



¡El señor nos libre! pic.twitter.com/FWgcjOpGeF — Defensor (@DefensorMex) August 20, 2021

No te pierdas: Alfredo Adame y Laura Bozzo ¿juntos? ¿Él quiere todo con Laura Bozzo?

Laura Bozzo ya se desquitó con Alfredo Adame en ‘La casa de los famosos All-stars’

A minutos de que dio inicio La casa de los famosos All-star de Telemundo, la reconocida abogada Laura Bozzo no pudo ocultar su aversión hacia el actor Alfredo Adame. La sola mención de su nombre y la visión de su rostro desencadenaron una serie de reacciones negativas en la peruana, dejando claro que será uno de sus principales objetivos en la casa.

Durante uno de los mecanismos de ingreso, “la Jefa” eligió a Laura Bozzo para que uno de los aspirantes masculinos entrara directamente a la casa. La conductora expresó su preferencia por Nacho Casano, elogiando su belleza e inteligencia, aunque también lo describió como “medio desgraciado”. Sin embargo, fue la segunda opción la que desató la furia de Bozzo, quien al ver el rostro de Alfredo Adame, no pudo contener su descontento y expresó su repudio hacia el actor.

“Desgraciado, hijo de… ¡No, no Laura, juraste que te ibas a tranquilizar en esta casa y estás peor! ¡Acabas de entrar y acabas de ver un bombón! ¡Relájate, ok, pero no lo soporto!”, dijo desde lo más profundo de su ser la peruana.

Creo que a Laura le mostraron

opcion 1. Nacho Casano

opoción 2. Alfredo Adame



🔥😂🫵🏼#LCDLFAllStars pic.twitter.com/cQjbXi6wAH — Sonia B (@soniab106) February 5, 2025

No te puedes perder: Alfredo Adame ya no cree en el amor; afirma que las mujeres solo lo buscan por “interés”

Laura Bozzo y Alfredo Adame: El reencuentro en ‘La casa de los famosos All-stars’

Pero eso no fue todo, ya una vez dentro de La casa, Laura Bozzo y Alfredo Adame se vieron las caras. Para sorpresa de muchos, la conductora le propuso “una hoja en blanco” para dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. “Vamos a ver qué pasa”, dijo Bozzo ante la cámara.

“Encantada de conocer al señor adame, hoy escribo una hoja en blanco y vamos a ver que pasa, y espero encontrar a ese Alfredo adame que conocí en el año 2000 en Hoy (el programa)” Laura Bozzo

Adame, por su parte, respondió de manera diplomática, asegurando que estaba dispuesto a llevar la relación en buenos términos dentro del programa. Aunque su encuentro fue breve, el gesto no pasó desapercibido y generó debate entre los televidentes.

“Ven abrázame, a todo el público y el 24/7 no lo van a creer, pero sí, estamos juntos” Alfredo Adame

Laura Bozzo y Alfredo Adame fuman la pipa de la paz en el Día 0 de #LCDFAllStars. pic.twitter.com/WTCtBIyOL8 — Emmanuel PP 🇲🇽 (@EmmanuellePaez) February 5, 2025

¿Reconciliación genuina o estrategia de Alfredo Adame y Laura Bozzo?

El inesperado gesto de cordialidad entre Bozzo y Adame dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos internautas celebraron que ambos decidieran dejar atrás sus diferencias, otros aseguraron que todo es parte de una estrategia para mantenerse relevantes dentro del reality.