Laura Bozzo padece un extraño síndrome que le ha traído problemas

Laura Bozzo en los últimos años suele estar en medio de la controversia. En sus participaciones en varios reality shows, la conductora siempre está dando de qué hablar.

La presentadora ofreció una entrevista para el programa Venga la alegría en la cual confesó que padece un extraño síndrome y reveló por qué cree que lo tiene.

Mira: Mauricio Ochmann le dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez; afirma que es su “compañera y cómplice”

Laura Bozzo le recordó a Camilla Parker que siempre será “la otra” / Instagram: laurabozzo_of

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La conductora comentó que empatiza más con los jóvenes que con las personas de su edad y fue ahí donde confesó que tiene el síndrome de Peter Pan.

“Empatizo mucho más con la gente muy, muy joven. ¿Me entiendes? No sé, tal vez y será que yo tengo el síndrome de Peter Pan… No empatizo con la gente mayor. Es un problema, de verdad que es un problema”. Laura Bozzo

Bozzo mencionó que si bien hace amigos más jóvenes, desearía tener amigas de su edad: “A mí me gustaría tener amigas, como mi querida Verónica Castro, pero suelo no llevarme...”.

Te puede interesar: Lucía Méndez y Dulce terminaron su amistad de 40 años tras pleito en ‘Siempre reinas': “No perdí nada”

¿Qué es el síndrome de Peter Pan?

La página de itaespsicologia dice que el médico Dan Kiley en su libro “The Peter Pan syndrome: men who have never grown up” describió este término. No obstante, no es un diagnóstico reconocido por la psiquiatría. Sin embargo, existe y se entiende como una persona con un lado infantil y juvenil.

Esta característica la tienen algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes y se niegan a crecer. Se caracterizan como inmaduros emocionalmente. Si quieres conocer más características del síndrome de Peter Pan, haz clic aquí.

Checa: Don Pedro Rivera revela que hay 12 canciones inéditas de Jenni Rivera y asegura que ¡son de su propiedad!