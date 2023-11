Laura Flores no volverá a meter a ningún hombre a su casa por esta poderosa razón

Laura Flores participa en la nueva telenovela Tu vida es mi vida, en la que interpreta a ‘Gracia Martínez'. Dice estar muy contenta de regresar a Televisa, tras estar ausente desde 2021. Nos confesó cómo vive el proceso de su divorcio de Matthew Flannery. Nos dijo que tiene un pacto con sus hijos sobre las futuras relaciones amorosas.

Laura nos contó que está viviendo en México para trabajar en esta telenovela, y sigue siendo una madre presente. “No me gusta separarme de mi familia. Todos los fines de semana veo a mis hijos. No dejo pasar mucho tiempo para volver a casa y estar con ellos”.

Sobre su divorcio hace cinco meses, nos dijo que se encuentra muy tranquila.

“Estoy tranquila. Romper siempre es duro. No es fácil, pero tienes que seguir adelante. Le deseo todo lo mejor”. Laura Flores

Laura Flores se divorció hace cinco meses.

Al preguntarle si ha tenido contacto con su ex, nos mencionó que hay algo que los une. “Nos hablamos, porque tenemos una ‘hija’ ne común. Se llama Emma’, un pastor australiano que se llevó y a la que extraño mucho”.

También nos confesó que ahora ya tiene nuevo “novio” muy particular, que la demanda mucho ya quien quiere con todo el corazón. “Tengo novio. Se llama ‘Jackson’.

Es un Golden retriever. Ya tenemos una bebita juntos. Se llama ‘Seidy’, o’Sarita’, un pastor australiano. Llegó a la casa porque se llevaron a mi otra hija (‘Emma’”, la pastor australiano)”.

Laura Flores. / Instagram: @laurafloresmx

La actriz señaló que disfruta su soledad. “Mi dinámica de familia siempre ha sido así. Yo con mis hijos. Siempre me he encargado de mis hijos. Nadie me ha regalado nada. Ahorita estoy en el plan de primero yo, y después yo”.

Al preguntarle si está abierta al amor Laura nos confesó que tiene un pacto con sus hijos sobre ese tema. “Ya no permito que nadie entre a mi casa. Porque mis hijos son adolescentes. Ya veremos cuando ellos se vayan y hagan su vida, que no les falta tanto para dejar el nido. Después veré qué hago. Por ahora no es el momento”.

Respecto a su trabajo, nos dijo que se siente muy contenta por regresar a Televisa. “Me siento muy feliz”, concluyó.