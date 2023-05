Laura León asegura que preguntar a Maribel Guardia sobre la muerte de su hijo, es picarle el corazón

Tras la muerte de Julián Figueroa, las preguntas a los amigos y colegas de Mairbel Guardia continua con insistencia.

Desde la muerte de Julián Figueroa, el proceso que vive la familia, en especial la madre, Maribel Guardia, sigue siendo tema de interés para diferentes medios, por lo que ser cuestionada a la misma actriz no ha sido suficientes y los reporteros han recurrido a su entorno de amigos y colegas.

Esta ves se le pregunto a la querida Laura León, quien en el primer segundo que escucho el nombre de su amiga, se molesto.

La pregunta que “sacó de sus casillas” a la Tesorito fue acerca del estado de ánimo de Maribel, con quien participa en la obra Lagunilla mi barrio.

Laura León dijo que no quiere tocar el tema porque es algo “muy doloroso” para su compañera de la obra de teatro, además le preguntaron lo mismo la semana pasada por lo que pidió que no la cuestionaran más sobre el suceso.

“Mi vidita, yo no hablo de esas cosas, mis tesoros. Esas son cosas privadas de la señora, la respeto, yo ya no hablo de eso, ya eso ya fue, ¿me entienden? Es como estarle picando el corazón a las personas, eso no se hace”, espetó la actriz contra los reporteros. Sin embargo, ella continuó respondiendo otro tipo de preguntas sin ocultar su aparente molestia.

No obstante, la prensa continuó con las preguntas sobre el tema a lo que la actriz pidió que ya no le preguntaran sobre el tema porque era molesto, pero sobre todo por respeto a la protagonista de Pedro Navaja porque es una “situación sensible” que a ella no le corresponde hablar, declaró Laura León.

Como reacción ante la molestia de la Tesorito los medios de comunicación cambiaron el tema al festejo del Día de las Madres, que se celebrará el próximo miércoles 10 de mayo en nuestro país.