Laura Zapata cree que Cynthia Klitbo la quiere “arrastrar a su basurero” tras pelea en ‘Secreto de villanas’

La tercera temporada de ‘Secretos de villanas’ ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, principalmente por la acalorada pelea protagonizada por Laura Zapata y Cynthia Klitbo.

En el capítulo transmitido el pasado 10 de octubre, Klitbo confrontó a la hermana de Thalía por haber hablado sobre supuestas adicciones al alcohol y los estupefacientes, exigiéndole que, si tenía algo que decirle, lo hiciera frente a frente.

Por supuesto, Laura no se quedó callada y negó estas acusaciones. Asimismo, acusó a su colega de ser una persona problemática, afirmando que hizo llorar a su hija por haber aparecido en una revista para caballeros.

La tensión subió de nivel luego de que Cynthia sostuviera que Laura tiene problemas con los estupefacientes. En respuesta, la invitó a hacerse una “prueba” para probar quién de las dos tenía razón.

Ante esto, Klitbo sacó a colación la tensa relación entre Laura y sus hermanas. Según Cynthia, las hermanas de Zapata no le hablan por su supuesta adicción y problemas de temperamento. Tras el intenso encontronazo, Laura Zapata tuvo un encuentro con los medios en el que no dudó en despotricar contra Cynthia Klitbo y señalar que solo la quiere “arrastrar a su basurero”.

Cynthia Klitbo lee carta de su hija a Laura Zapata y sube el calor de la discusión #SecretosDeVillanas3 😳🔥 pic.twitter.com/DGPelnFBgd — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 10, 2024

Te recomendamos: Karime Pindter revela que se cayó de un tercer piso durante una fiesta: “Dios es muy grande”

Laura Zapata afirma que, a diferencia de Cynthia Klitbo, no es “problemática”

Durante su encuentro con la prensa, Laura Zapata expresó su molestia ante los comentarios de Cynthia Klitbo, de quien dijo sentir “lástima” por la forma en la que su madre la trató.

“No, mi amor, a mí mi mamá no me regaló. Yo veía a mi mamá. Mi mamá me quería, me dejó con mi abuela. En la primera temporada, ella dijo que su mamá la vendía. No es lo mismo que te dejen con tu abuelita, a que te vendan con los hombres. Eso es pros…” Laura Zapata

También negó tener algún tipo de adicción y señaló que, a diferencia de su colega, nadie la ha visto en “estado inconveniente”.

“Ella ha estado en malas condiciones públicamente y yo en ninguna. A las pruebas me remito ¿Me han visto en mal estado? Las personas que viven y que habitan basura, te quieren jalar su basurero para sentir que, de alguna forma, estás a su altura”, indicó.

No te pierdas: Erik Rubín y Mónica Noguera ¿rumbo al altar? La conductora habría revelado la fecha de su boda

Laura Zapata no teme una posible demanda por parte de Cynthia Klitbo

Ante la posibilidad de una posible demanda por “difamación” de Cynthia Klitbo, la hermana de Thalía aseguró que jamás ha dicho “falsedades”, resaltando que sus palabras son cosas que la propia Klitbo habría dicho en su momento.

“¿En qué la difamé? ¿En qué su mamá la vendía? Ella lo dijo. El pez cae por su propia boca. Yo nunca he dicho ‘mi mamá me regaló’. He dicho que me dejó con mi abuela porque tenía un padrastro enfermo”, apuntó.

Para finalizar, señaló que, pese a considerarse la “reina de los realities”, jamás entraría a una temporada de ‘La casa de los famosos’.

Hasta el momento, Cynthia no se ha pronunciado ante las declaraciones de Laura. Sin embargo, ha dejado ver que no le interesa las críticas de su colega.

Laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

¿Dónde ver ‘Secretos de villanas’?

La nueva temporada de ‘Secretos de villanas’ constará de 10 capítulos, estrenándose uno por semana a través de la plataforma ‘Canela TV’. Las famosas que están en esta edición son:

Aylín Mujica

Catherine Siachoque

Cynthia Klitbo

Gaby Spanic

Laura Zapata

Sabine Moussier

Mira: Alejandro Sanz y Candela Márquez avivan rumores de romance tras ser vistos juntos en Miami