Laura Zapata: Maryfer Centeno analiza su reacción a la muerte de Ernestina Sodi y tiene oscuros hallazgos

El pasado sábado 9 de noviembre, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Ernestina Sodi, madre de Camila Sodi y hermana de Thalía y Laura Zapata, tras sufrir dos infartos que la llevaron a estar más de 20 días en terapia intensiva.

La noticia fue confirmada por su hija. A través de redes sociales, la actriz compartió un corto, pero emotivo mensaje de despedida para la periodista.

Camila Sodi “Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8, 2024"

Hasta el momento, la única en dar declaraciones directas ante los medios de comunicación fue Laura Zapata, quien sorprendió a todos revelando que no acudiría al funeral de su hermana y que tampoco lloraría su deceso.

Camila Sodi anuncia la muerte de Ernestina Sodi / Camila Sodi

¿Por qué Laura Zapata no quiso asistir al funeral de su hermana, Ernestina Sodi?

Recordemos que la relación entre Laura y Ernestina no era la mejor. Ambas estuvieron peleadas por muchos años a raíz del secuestro que vivieron 2002, principalmente por las versiones que dieron sobre lo sucedido.

Tras darse a conocer el deceso de la también escritora, la actriz puntualizó en un encuentro con los reporteros que no asistiría al último adiós de su hermana por respeto, pues no quería “desviar la atención”.

También señaló que no lloraría la muerte de Ernestina, pues prefería “celebrar” y honrar la vida que tuvo, a pesar de sus diferencias.

“De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota. Yo quiero que la nota sea ella se fue, y que ella partió. No que si Laura vino, Laura no vino. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida”, expresó.

Laura Zapata / Captura de pantalla

Maryfer Centeno analiza la respuesta de Laura Zapata

En un reciente video para TikTok, Maryfer Centeno hizo un análisis de las palabras de Laura Zapata y concluyó que trató de mantenerse neutral ante el asunto.

“Todo el tiempo el tono de voz es suave hasta que dice ‘Que Dios la perdone’, ahí sí lo dice más fuerte. La mirada es completamente de sorpresa y las cejas están totalmente levantadas, parece que sí le sorprendió y reconoce que es una mujer que todavía era muy joven”, dijo.

Pese a todo, la grafóloga resaltó que percibe algo de enojo en la famosa villana de telenovelas, probablemente, por los problemas que tuvo con su hermana en el pasado.

“Hay enojo, durante el duelo es algo común. Sin embargo, lo que ella dijo es un comportamiento atípico. Seguramente, todavía le tenía mucho coraje o mucho dolor al tema de su hermana de cuando sacó este libro que se llamaba ‘Libranos del mal’, donde justamente se comenta de esta privación de la libertad que sufrieron en aquellos años” Maryfer Centeno

Y añadió: “Ver la indignación, ver la cara de sorpresa y ver que cada quien lleva el duelo totalmente diferente; hay gente que lo lleva con enojo, como puede ser este caso, hay gente que lo lleva con depresión”.

Para finalizar, le deseó todo lo mejor a Laura para que pueda encontrar paz y serenidad ante su duelo: “Que Dios le dé paz Laura Zapata, que no parece tan tranquila”, concluyó.

