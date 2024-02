LCDLF: Manelyk González y Leslie Gallardo protagonizan tremendo agarrón en vivo

Manelyk González y Leslie Gallardo por fin se encontraron esta noche frente a frente en la gala de La casa de los famosos de Telemundo. ¿Hubo discusión?

Recordemos que Mane despotricó contundentemente contra Leslie debido a su participación en el reality. La llamó “patética y falsa”.

Incluso, lamentó que el resto de los concursantes pensara que Leslie es una contrincante fuerte, cuando su “único mérito” es ser la novia de Emilio Osorio, a quien considera una persona sin relevancia en el medio artístico.

¿Leslie Gallardo le contestó a Manelyk González?

La polémica no quedó ahí, ya que Leslie, quien se convirtió en la segunda eliminada del reality, por fin escuchó la opinión que tiene Mane de ella y simplemente expresó que le tiene mucho respeto y que no protagonizaría un encontronazo con ella en la gala del programa.

Manelyk y Leslie protagonizan acalorada discusión en la gala de LCDLF

No obstante, las cosas no salieron como Leslie esperaba, ya que en la gala de este miércoles 7 de febrero, Manelyk no contuvo las ganas y fue la primera en destacar, frente a todo el público, que Gallardo fue la participante más odiada de Latinoamérica.

Sin embargo, Nacho Lozano, conductor del programa, paró la discusión y aseguró que tendrían un espacio para poder externar sus posturas en vivo.

Así lo dijo Manelyk:

¡Llegó el momento! Nacho le permitió a Mane y a Leslie externar su postura y ¡comenzó la discusión!

De principio, la novia de Emilio Osorio pidió a Mane que fuera “educada” y le permitiera hablar. Fue entonces que González permaneció callada y escuchó las palabras de Leslie.



“Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. Según yo, empezamos en el mismo lugar… Venimos del mismo sitio, evidentemente no somos iguales… Mamita, yo soy muy orgullosa de venir de donde vengo y estar en el mismo lugar en donde estás tú”. Leslie Gallardo

Agregó:

¿quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo?”. Leslie Gallardo “Por algo la televisora quedó como quedó contigo. Segundo tema,”.

Como era natural, Mane no se quedó callada y le respondió contundentemente a Leslie.

“Te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Por más que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo mundo. A comparación de ti que, hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser la más odiada de todo el mundo”. Manelyk González

Así fue el momento:

Lo anterior no le pareció en lo absoluto a Leslie, por lo que mencionó que su gala de eliminación fue una de las más vistas del programa.

Pese a que Mane quería seguir exponiendo su punto, el conductor del programa paró la discusión y decidió que seguirán tocando el tema, pero el próximo domingo de gala. ¿Seguirá la controversia?