LCDLF: ¡Mariana manda a Thalí al psiquiático! Tienen encontronazo en vivo: “se salió como los ratones”

Las últimas horas en ‘La casa de los famosos’ han estado de lo más ardientes en cuanto a pleitos por la salida de Mariana González, lo que implicó un triunfo más para el cuarto Tierra.

Pero no solo adentro ardió Troya, sino también afuera. Resulta que en la gala de esta noche, recibieron a Mariana luego de ser expulsada y esta no se guardó nada al ver a Thalí en el foro.

Mariana pudo ver lo afectados que quedaron los participantes del cuarto Fuego por su salida y al hablar de las reacciones de sus amigas, de paso arremetió contra Thalí, quien estaba sentada a un lado de ella, “sabía que les iba a doler porque yo sí hice una verdadera amistad, siempre fui una verdadera mujer que me comporté a la altura, salí con la cara en alto, no como Thalí que se salió como los ratones por atrás, así que yo me siento muy orgullosa de que estén así por mí”.

Mariana: “ Salí con la cara en alto, no como Thalí que se salió como los ratones por atrás”😱#LCDLF4 pic.twitter.com/D2evgqLNqD — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 21, 2024

Thalí le responde a la esposa de Vicente Fernández Jr: “La salida de Mariana es para mí irrelevante”

Al preguntarle a Thalí si tenía algo que responder, ella dijo, “no, yo tengo cosas más importantes de qué hablar en esta gala, creo que han pasado cosas más importantes terribles en la casa y la salida de Mariana para mí es irrelevante”.

Pero Mariana continuó con la pelea en pleno programa en vivo y fue contundente, “yo sí tengo que hablar. Ella fue la causante de separar por 5 salchichas, ella fue causante de hacer muchos problemas dentro de la casa. Muchas de las cosas que están sucediendo son gracias a ella y ella en vez de ponerlos en su lugar y decir ‘afronto’, se va por la puerta de atrás y deja los problemas que deja.

Y continuó con un tono de voz fuerte, “seré muy irrelevante pero por lo menos salí como deben de salir las personas, por frente no como tú y tú deberías de tratarte en el psiquiátrico porque tienes muchas personalidades, discúlpame. Y espero que valga la pena que te hayas salido y todo lo que hiciste porque de tu mismo cuarto hablaron cosas muy fuertes que podían dañar tu matrimonio y es más importante lo que está aquí afuera que lo que está adentro. No hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Finalmente, Thalí comentó tranquila que ahora que Mariana está afuera se dará cuenta de sus razones para dejar la casa y más información que le podría ayudar a entender mejor lo que está sucediendo, “Exactamente Mariana, tú acabas de salir a la realidad, ahora que te empapes y platiques con tu esposo te vas a dar cuenta del apoyo y de quiénes lo has recibido también”.

Además, en su cuenta de Twitter, Thalí reiteró, “yo tengo cosas más importantes que hablar de la salida de los muebles”.

