LCDLF: Serrath protagoniza encontronazo con Maripily Rivera: “Cállate la boca”

Maripily Rivera se ha convertido en tema de conversación luego de los fuertes encontronazos que ha tenido con diversos integrantes de La casa de los famosos.

Y es que, hace unos días, la puertorriqueña protagonizó una contundente discusión con ‘la Divaza’ debido a los comentarios fuera de lugar que la modelo ha hecho a lo largo de la competencia. ¡Lo habría criticado por la depresión que sufre en el reality!

Por esta razón, Maripily decidió jugar en solitario, por lo que abandonó al team Tierra, el cual está conformado por Lupillo Rivera, Ariadna, la Divaza, Clovis y Romeh.

Maripily hablando / la Divaza acusada

Maripily y Serrath protagonizan fuerte pelea

Ahora, la controversia se inclinó hacia Serrath, pues ambas protagonizaron un fuerte encontronazo y todo ¡por la comida!

Recordemos que la exparticipante de Enamorándonos fue una de las elegidas para ingresar al reality luego de que otros habitantes decidieron abandonar la competencia. Su presencia no ha pasado desapercibida, dado que ha causado revuelo por las polémicas en las que ha estado envuelta específicamente con Guty Carrera.

En esta ocasión, Serrath se defendió de los fuertes ataques de Maripily con quien hace unos días compartió cama en el cuarto Tierra. ¿Qué paso?

Todo comenzó cuando Serrath cuestionó a algunos integrantes del equipo Tierra sobre el espacio que puede ocupar para poner su comida dentro del refrigerador, ya que Maripily la había dado luz verde para poder dejar sus alimentos en parte de su espacio. Después Rivera negó esta situación.

Como era natural, Serrath comenzó a defender su punto, puesto que manifestó que Maripily sí le había dado permiso de dejar su alimento en parte de Tierra. La situación comenzó a subir de tono, pues la puertorriqueña no dejó que la tacharan de “mentirosa”.

Pese a que en el video no se alcanza a escuchar puntualmente la discusión, todos se quedaron atentos, ya que ambas comenzaron a alzar la voz.

“Cuando haya algo conmigo, viene y directamente conmigo me dice: ‘Oye, Serrath, pasa esto’. Porque a mi no me gusta que me traten de mentirosa. Qué le vaya quedando bien claro”, le dijo Serrath a Maripily.

Así fue el momento:

Luego las cosas se calmaron, pero Serrath, molesta, relató a sus compañeros lo que pasó con Maripily; según la joven, la modelo la tachó de mentirosa y hasta ¡le calló la boca!

“De mentirosa no me vas a tratar, una; y dos, callarme la boca, ¿por? Porque tienes miedo a que te queme y diga la verdad”. Serrath

Por su parte, Patricia Corcino le pidió a Serrath que no se enfrasque con Maripily, ya que la exintegrante del equipo Tierra tiende a cambiar su versión de las cosas para no quedar mal.

Al momento, no ha salido a la luz toda la contundente pelea que tuvieron Serrath y Maripily. No obstante, se espera que en la gala de esta noche se presente qué fue lo que pasó.

Así lo dijo Serrath: