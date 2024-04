LCDLF: Thalí García explica por qué no se ha reencontrado con el team tierra. ¿Terminaron mal las cosas?

‘La casa de los famosos’ de Telemundo ha sido un gran éxito para el público latino. El reality se ha distinguido por los constantes encontronazos que se han generado dentro y fuera de él.

Ahora, una nueva polémica envuelve al reality show. Con la salida de varios miembros del team tierra, se esperaba que todos hicieran un reencuentro con Thalí García, quien, recordemos, abandonó el programa.

Hasta el momento, los famosos que han salido del cuarto tierra son: Clovis, Ariadna Gutiérrez, Gregorio Pernía (quien abandonó el reality) y Thalí García. Sin embargo, fuera del programa no se han reencontrado, lo que ha llevado a especulaciones al respecto.

Muchos internautas aseguran que el programa impidió a los exintegrantes del cuarto tierra hablar con la actriz. Esto se debe a que Thalí ha tenido problemas legales con Telemundo desde hace varias semanas, después de hacer fuertes acusaciones contra la producción.

Thalí García, a través de su cuenta de Instagram, quiso aclarar por qué no se ha reencontrado con sus excompañeros del reality show.

La actriz aseguró que ha apoyado a todo su team, pero que quizás les prohibieron hablarle. Así lo dijo:

Thalí García

“Creo que con hechos demostré, por ejemplo, cuánto adoro a Pedro (La Divaza). Ari debe saber ya en este momento que estuve súper pendiente de ella a través de su familia, y así la lista es infinita. Lo mismo con Clovis. Yo les entiendo, créanme, que ustedes quieren respuestas inmediatas, pero en este momento no sabemos si la producción les pidió que, debido a la situación, no me hablaran, que se mantuvieran alejados de la situación. Y está bien, porque no es de mi interés entrometer a terceros en el proceso que estoy viviendo”.