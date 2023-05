LCDLF3: José Rodríguez se sincera y hace dolorosas confesiones del reality: “perdí la fe en mí”

El exparticipante del reality producido por Telemundo confesó que le gustaría ser parte de otra temporada de Acapulco Shore y reveló con quiénes le gustaría vivir esa experiencia.

José Rodríguez fue el quinto finalista de La Casa de los Famosos 3. En TVNotas, platicamos con el exparticipante y también nos contó cómo fue su paso por Acapulco Shore. Además, aclaró las polémicas dentro del reality que produjo Telemundo y nos confesó si aún guarda enemistad con el Rey Grupero.

Recordemos que, José Rodríguez llegó a la final de LCDLF3 junto a Pepe Gámez, Paty Navidad, Yameyry Infante y Madison Anderson, quien, se convirtió en la ganadora de los 200 mil dólares.

En entrevista, el modelo colombiano también nos comentó cómo ha sido la relación que ha tenido con Karime Pindter después de haber intentado conquistarla dentro de Acapulco Shore.

José Rodríguez fue finalista en LCDLF3 y participó en Acapulco Shore / Instagram: @joserodriguezcof

José Rodríguez se confiesa y revela cómo ha sido su paso en Acapulco Shore y LCDLF3

José Rodríguez expresó que: “Con Karime se intentó, pero no se logró; yo soy el día y por supuesto, ella es la noche y somos polos opuestos, pero la respeto mucho y le tengo mucho cariño. Es un ejemplo a seguir, porque ya vieron los años de trayectoria que lleva Karime en el medio y le mando un beso”, reveló.

José Rodríguez se confiesa sobre su paso por el reality de Telemundo / Instagram: @joserodriguezcof

Además, reveló con quienes le gustaría estar en una temporada de Acapulco Shore: “Me encantaría estar en una temporada con Manelyk González, Jawy Méndez, aunque solo he tenido el placer de conocerlo una vez; Fernando Lozada, que es mi hermano, Dania Méndez y Karime Pindter; sería un honor estar con los duros”.

Por otro lado, abrió su corazón y nos confesó lo difícil que fue conseguir trabajo antes de ingresar a La Casa de los Famosos:

“Salgo de Acapulco Shore y, de pronto, no me salieron proyectos, recuerdo que estaba a punto de entrar a la temporada 10 y me caí en la última semana, me hicieron pruebas médicas y me quitaron del elenco. Me quedé en la espera y no me salieron proyectos, volví a España y como seguía sin tener proyectos, no quería volver a mi trabajo anterior de mánager y mejor me metí a trabajar de bar tender y camarero, fue muy duro...lloré mucho.”

El exintegrante de Acapulco Shore y LCDLF3 confiesa que lloró al no encontrar trabajo / Instagram: @joserodriguezcof

De igual forma, el colombiano comentó que se convirtió en su propio enemigo dentro de LCDLF3 y, en varias ocasiones, la mente le jugó en contra.

“Jamás sentí la necesidad de abandonar el proyecto; soy un guerrero desde pequeño y en mi familia nunca nos hemos rendido... Dentro de La Casa fui de mis peores enemigos, porque la mente es muy fuerte, perdí la fe en mí en muchas ocasiones, dejé que las opiniones ajenas me afectaran y el no saber de tu familia y pareja, es muy fuerte.”

El ex participante de Acapulco Shore y LCDLF3 aclara polémicas sobre el Rey Grupero / Instagram: @joserodriguezcof

Asimismo, José Rodríguez aclaró los rumores sobre una posible enemistad con el Rey Grupero, luego de haberse peleado dentro de la casa:

“Sé que comencé el reality muy unido al Rey, después tuvimos nuestro conflicto y no sé qué fue lo que se vio afuera, pero, al final acabamos muy bien... Sí vi que dijo algunas cosas en las galas, pero hay un trato cordial”, concluyó.