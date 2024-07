LCDLFM: Esposa de Adrián Marcelo entra al quite y lo defiende de Cecilia Galliano; “se asustó”

El pasado miércoles 24 de julio se llevó a cabo la primera nominación de La casa de los famosos México, en la cual Paola Durante, Briggitte Bozzo, Agustín Fernández y Mario Bezares se encuentran en peligro de dejar el reality show el próximo domingo, a una semana de haber inicado.

Durante las nominaciones, Adrián Marcelo causó polémica al nominar a Briggitte Bozzo debido a una “broma” que no fue del agrado de Cecilia Galliano, conductora del programa en la plataforma de VIX.

“Le doy dos puntos a Paola Durante porque un encierro está bien, pero dos no tanto… ¿Se rió alguien ahí? Y le dio un punto a Briggitte porque, al ser extranjera, está robando un puesto de trabajo a un mexicano. ¿Se volvió a reír alguien?”. Adrián Marcelo





Adrián Marcelo nominaciones / YT: Canal 5 / IG: @ceci_galliano

Cecilia Galliano reaccionó molesta al comentario de Adrián Marcelo sobre los extranjeros

Fue en la postgala del programa donde Galliano revivió la nominación y criticó duramente la “broma” que hizo Marcelo. Cabe señalar que el comediante es conocido por su humor ácido y polémicos comentarios.

“No lo conozco. No conozco a Adrián Marcelo. No conozco su humor. Conozco algo de su trabajo, del cual reservo mi opinión, pero cuando estaba mirando en el camerino la gala, estaba junto a mi hija, que también es extranjera y vive aquí desde que nació, y dije: ‘Wow, ¿es en serio?’. O sea, ¿en serio en este momento de vida que estamos pasando con tantos mexicanos buscando el sueño, el poder trabajar o ir a otro país? ¿Es en serio? No sé, es mi humilde opinión”. Cecilia Galliano

Finalmente, Juan Carlos Nava, mejor conocido como ‘Borrego’, quien también estaba como invitado, aseguró que “hay una línea muy delgada” para pasar a lo incorrecto y que, desde su perspectiva, el regiomontano la había cruzado.

Ahora ha salido la esposa de Adrián Marcelo a defenderlo y asegura que gracias a su humor está donde está.

YT: Canal 5 / IG: @ceci_galliano

¿Qué dijo Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo?

Fue en un pódcast para el canal de YouTube que se le preguntó a Karina acerca de los comentarios de la conductora Cecilia Galliano y sin titubear contestó:

“¿Sabes qué? Es que le tembló, mira, nada más que salga Adrián y el puesto de Cecilia Galliano fácil se lo queda Adrián, de conductor Adrián le da tres vueltas, cuatro vueltas y te quita, así que a lo mejor por eso se asustó”, dijo la esposa del conductor e influencer regio. Karina Puente

Para finalizar al Borrego Nava también le tocó y le mandó a decir: “Cállate, Borrego. Adrián sí se puede brincar la línea y ve donde anda, ¿tú? ¿Dónde está tu comedia? Yo no me acuerdo de ningún chiste o algo de Borrego. Borreguito, ¿dónde andas? Me caes bien. No te lo tomes personal.”

#LaCasaDeLosFamososMx no lleva ni una semana y el patrón ya está pisando callos 💅🏻 #PDSPCAM pic.twitter.com/beSkMU4nbl — Adrianmarcelismo (@adrianmarcelism) July 26, 2024

¿Quién es la Esposa de Adrián Marcelo y cuándo se casaron?

Karina Analí Puente Acosta es originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene 34 años, estudió Ciencias de la Información y Comunicación y cuenta con una maestría en Administración. La joven es muy activa en redes sociales. Comparte sus viajes, su gusto por la moda y su relación con Adrián Marcelo. Actualmente, cuenta con 239 mil seguidores en Instagram.

Ambos se conocieron en el programa “Mitad y mitad” de Multimedios, un reality show parecido a “Enamorándonos”. Adrián Marcelo y su esposa Karina Puente se casaron en octubre de 2022 en un resort de lujo en la Riviera Maya.

