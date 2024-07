‘LCDLFM': Ricardo Peralta encara a Mario Bezares, tras fuerte posicionamiento

La noche del pasado domingo 28 de julio se vivió el primer posicionamiento con los habitantes que estaban en riesgo de salir de “La casa de los famosos México”.

Cabe señalar que cada uno de los habitantes se posicionó cara a cara frente a uno de los nominados, lo que significaba que no deseaban que continuara en el reality show.

Shanik Berman, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Paola Durante escucharon los argumentos de sus compañeros de la casa, quienes expusieron los motivos por los que fueron nominados días antes y revelaron las razones por las cuales deseaban que se fueran.

Ricardo Peralta confrontó a Mario Bezares durante el posicionamiento

Algo que llamó la atención durante la gala de eliminación fue que Ricardo Peralta aseguró que no había podido entablar una amistad con Mario Bezares, aunque el presentador lo había intentado.

“Hola Mario, para mí es muy complejo esto porque yo sé que tú has intentado tener acercamientos conmigo de una buena forma, pero no está sucediendo para mí, o sea, no está pasando el clic.” Ricardo Peralta

El influencer también mencionó que no le gusta la manera de ser de Bezares: “No me río de las cosas que haces, no me gustan a veces las situaciones en las que te pones en temas de estrés en la casa, y pues eres la persona que me gustaría que no estuviera en ‘La casa de los famosos México’.”

Por su parte, Mario Bezares mencionó que todo lo que le dijo Ricardo, él ya lo había sentido. Sin embargo, le agradeció su sinceridad: “Interesante punto de vista, Ricardo, y así lo noté y así lo sentí. Independientemente de eso, quise abordarte, quise comunicarme contigo, pero hubo una cortina completamente de tu parte y gracias por haberte sincerado conmigo.”

YT: Canal 5

Mario Bezares y Ricardo Peralta hacen las paces tras la primera eliminación en ‘La casa de los famosos México’

La primera eliminada de “La casa de los famosos México” fue Paola Durante, lo que permitió a Mario Bezares, Shanik Berman y Briggitte Bozzo continuar en la competencia, gracias al apoyo del público.

Tras este evento, Ricardo Peralta se acercó a Mario Bezares para hablar sobre un incidente en el posicionamiento, compartiendo sus motivos personales que dificultaban su relación con el conductor.

Ricardo explicó que su tensión provenía de la relación inexistente con su padre, diciendo: “Mi papá y yo tenemos una relación inexistente. Entonces tú me lo recuerdas muchísimo, entonces viene por ahí...”.

YT: Canal 5

Mario Bezares, mostrando comprensión, respondió: “Te entiendo perfectamente bien”.

Además, expresó su disposición a mejorar su relación con Ricardo: “Independientemente, esperemos que se borre totalmente esa imagen y demás. Lo intentaremos tú y yo y te voy a dar tu espacio”.

La conversación terminó de manera positiva, con ambos dándose un beso en la mejilla y un abrazo, mostrando que habían dejado atrás cualquier malentendido.

