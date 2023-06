LCDLFM: Sergio Mayer y Raquel Bigorra por fin hablan frente a frente del escándalo con Natália Subtil

Raquel Bigorra externó todo lo que pasó con Natália Subtil y la polémica con su exsuegro, Sergio Mayer.

Sergio Mayer revivió la polémica en la cual estuvo envuelto al lado de la expareja de su hijo Sergio Mori y mamá de su nieta, Natália Subtil, ya que el actor aseguró que la brasileña mintió al decir que nunca recibió apoyo de parte de ellos, declaraciones que dio a conocer en un programa con Raquel Bigorra.

Según el exmodelo, Natália le confesó que todo lo que dijo fue impuesto por Raquel, quien presuntamente le pidió que hablara “pestes” de Mayer y su familia, para así crear conflicto y generar “rating”.

Raquel Bigorra presuntamente obligó a Natalia Subtil a decir “pestes” de Sergio Mayer y su familia. / Instagram: @rbigorra

Te recomendamos: Natália Subtil lanza contundente respuesta a Sergio Mayer tras revivir su polémica en LCDLFM

A raíz de lo anterior, Sergio decidió dejar a un lado las especulaciones y hablar frente a frente con Bigorra, para así dejar las cosas claras entre ellos, antes de que se llevara a cabo la nominación de este domingo 18 de junio en La casa de los famosos México.

Cabe recordar que Sergio Mayer es uno de los tres nominados, junto a Poncho de Nigris y Sofía Rivera Torres. Por ende, buscó a la conductora para arreglar, como adultos, el conflicto entre ellos.

Sergio Mayer recordó el origen del conflicto entre Natália Subtil y su familia. / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer y Raquel Bigorra aclaran el escándalo de Natália Subtil

De inicio, Sergio externó que no le gustaría irse con este problema encima, ya que hay muchas amistades que los unen. Sin embargo, procedió a recordar toda la polémica con Natália Subtil, a lo que Bigorra contestó sus dudas, sin tapujos.

“Fíjate que me da mucha pena tener que desmentirla, porque si algo no me gustaría es que tuvieran un problema familiar, porque bueno, igual, eso ya pasó (…) Yo me quedé callada, porque yo no iba a salir a desmentirla porque, en temas familiares, yo sé las cosas lo delicadas que son”, indicó la conductora.

Así lo dijo Raquel Bigorra:

Y explicó: “Vinieron a la casa, vino la RP, vino ella y contó, en mi casa, a mí de la A a la Z (…) Al otro día vino al programa y te juro por Dios que todas las cosas que ella me platicó, cuando se sentó, no dijo nada. Ella dijo ‘no me apoyan’ (…) Yo tampoco la orille, ni le insistí”.

Bigorra dejó claro que Subtil “se mesuró” en la su entrevista, ya que se habría arrepentido de dejar mal parado a Sergio y su familia. No obstante, Raquel puntualizó que ella jamás la obligó a decir todo lo que le contó en privado.

Natália Subtil habría inventado conflicto familiar en el programa Las tardes con la Bigorra. / Instagram: @nataliasubtil

Por tanto, Mayer respondió: “Yo creo que la RP buscó abrirle espacios. Buscó equivocadamente y son temas delicados, porque lo que ella tenga con mi hijo, ellos sabrán y a mí no me interesa. Ellos lo tienen que arreglar. Pero el haberme metido a mí, cuando ella vivió en mi casa (…) Yo siempre quise darle ese apoyo”.

Finalmente, Sergio y Raquel quedaron claros, por lo que él le envió un contundente mensaje a Natália, en el cual le pide recordar que “la familia es la familia”.

Así lo dijo Sergio Mayer: