LCDLFM: Shanik Berman, entre lágrimas, revela las últimas palabras que le dijo a su hijo antes de morir

Shanik Berman ha llamado la atención desde que ingresó en “La casa de los famosos México”. En tan solo unos días, la periodista ha revelado impactantes secretos de la industria del espectáculo mexicano, los cuales han dejado sorprendidos a muchos.

Ahora, Berman mostró su lado más vulnerable frente a Adrián Marcelo y recordó la muerte de su hijo Daniel.

Recordemos que Daniel Berman falleció a los 19 años de edad en 2004, en un accidente automovilístico. Sin embargo, Shanik Berman guardó silencio por varios años sobre la tragedia.

Shanik Berman recuerda las últimas palabras que le dijo a su hijo, Daniel

La famosa aseguró que la pérdida de un ser querido es lo más difícil por lo que puedes pasar y afirmó que ella ha tenido pruebas muy difíciles en la vida.

“Todas las pruebas son tremendas. Perdí a mi papá, a mi mamá, a mi hijo… Tienes dos opciones. El problema siempre va a estar, pero tú decides cómo quieres responder al problema, porque ser víctima también es una estrategia, con todo respeto”. Shanik Berman

Berman también recordó que el día que falleció su hijo, ella tuvo que salir de México debido a que tenía que cumplir un compromiso con Univision.

Shanik Berman “Eso es lo único que me duele. Me llamaron a un programa en Univision y en la mañana, cuando me iba a despedir, Daniel, que estaba altísimo, no traía camiseta y tenía un tatuaje en toda la espalda. Entonces lo agarré a cachetadas. Lo levanté y le dije: ‘¿Cómo que te tatuaste toda la espalda? Eso no se puede quitar. Vamos a hablar cuando regrese’”.

Shanik revela cómo se enteró de la muerte de su hijo Daniel

Tras lo dicho, Shanik ahondó un poco sobre lo que pasó con su hijo: “Tenía 19 años. Un borracho tuvo un accidente. Le pegó en la llanta de atrás. El coche se volteó y a la chica que le estaba dando el aventón no le pasó nada, pero él se murió. Se pegó en la cabeza”.

La periodista agradeció el hecho de haber tenido a sus hijos, aunque solo fuera por unos años: “Yo le digo a mi esposo e hija: ¿Hubieran preferido no tener a Daniel o tenerlo 19 años, aunque luego nos lo arrancaron? Yo prefiero haberlo tenido”.

Shanik también recordó cómo se enteró de que su hijo había fallecido: “Me habla Jorge (su esposo) a las 4 de la mañana y me dice: ‘Tienes que regresar’. Luego me dice: ‘Tu hijo se murió’. Pensé que estaba soñando y le colgué. Luego me habló la prensa”.

Finalmente, Shanik Berman regresó de inmediato a México y mencionó lo doloroso que fue el trayecto: “Aullé todo el camino en el avión. Eran unos gritos como una loba herida”.

