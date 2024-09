LCDLFMX: A Wendy Guevara le prohibieron confrontar a Sian Chiong: “Me dijeron que soy alegría”

Una de las declaraciones más polémicas que dio Sian Chiong en ‘La casa de los famosos México’ fue la que hizo en contra de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición del controversial reality.

Durante las primeras semanas, el cubano dijo estar muy feliz de convivir con Ricardo Peralta, pues era una persona de la comunidad LGBT+ que sí era “educada”.

“Tú sí tienes cultura. Sabes varios idiomas. Has viajado. Es bueno hablar contigo”, expresó. Estas palabras fueron consideradas como una crítica indirecta en contra de la creadora de contenido.

Si bien Sian le ofreció disculpas tras salir del show, Guevara aseguró que el actor solo lo hizo “por obligación” y advirtió que lo enfrentaría en la gala de este viernes 20 de septiembre.

Wendy Guevara “Yo creo que vale más cuando te nace a ti, que tú lo hagas de corazón, a que te lo diga otra persona u otra persona te aliente y te diga ‘pídele perdón y la invitas a cenar’. Es como si te dieran una patada y después te dijeran ‘sóbate tú solo’”.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

No te pierdas: LCDLFMX: Arath de la Torre le advierte a Karime que hablará seriamente con ella sobre la bebida

Wendy revela que la producción le prohibió confrontar a Sian

Pese a sus deseos por enfrentar al histrión, Wendy Guevara contó que la producción del programa le pidió que no lo hiciera, pues no querían que el asunto se hiciera más “grande”.

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la influencer relató que, para los organizadores, es la “alegría” del show y no quieren que esa imagen se vea “manchada” por esta polémica.

“Yo sí quiero pelear, pero no me dejan. Además, está bien porque, miren, hablaron conmigo y me dijeron ‘no es posible que haya puras notas de ti peleando. Mira, no, tú eres alegría, paz, amor’ y yo así de ‘ok, está bien’” Wendy Guevara

Checa: LCDLFMX: ¿A Gomita le prohibieron hablar de Adrián Marcelo en las galas? Esto es lo que se sabe

Internautas reaccionan a la “prohibición” que le hicieron a Wendy Guevara

Por supuesto, las declaraciones de Wendy Guevara no pasaron desapercibidas en redes sociales. Si bien algunos concordaron con que no debe “pelear más”, la gran mayoría lamentó que no pudiera decirle “sus verdades” a Sian.

“Yo no sé por qué no la dejan ser ella, como la conocimos cuando inició”, “La producción protege a Sian”, “Mejor así”, “Está bien que le cuiden la imagen”, “Dejen que le diga sus verdades al Juan Chiong”, “Nos darías mucha alegría que lo pongas en su lugar”, señalaron algunos comentarios.

Cabe destacar que Sian Chiong fue uno de los participantes más controversiales dentro de ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de su participación, causó la molestia de los fanáticos del show por ciertas actitudes y comportamientos que tuvo.

Desde “escupir” la comida, asegurar que lo “discriminaban” por su nacionalidad, hasta tocar sin su consentimiento a varias de sus compañeras, son algunas de las acciones por las que ha sido sumamente criticado y por las cuales se ha disculpado en diversas ocasiones, asegurando que lo sucedido en el concurso “no lo representa como persona”.

Mira: LCDLFMX: Reportan que Briggitte Bozzo habría hecho trampa para que Agustín no llegara a la final