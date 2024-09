LCDLFMX: Adrián Marcelo ya contactó a Agustín tras polémica participación en el reality; esto le dijo

Sin duda alguna, Adrián Marcelo se posicionó como uno de los participantes más controversiales de ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de su participación en el reality, se le señaló de ser “agresivo” y “misógino” con varias de sus ahora excompañeras.

Hace algunas semanas, el regiomontano abandonó voluntariamente el concurso tras una intensa pelea con Gala Montes, quien lo señaló de haberla violentado verbalmente desde la primera semana.

Si bien se planeaba que, tras su salida, diera una conferencia de prensa, al final no asistió y se fue sin previo aviso a su natal Monterrey. Pese a que se especula que podría enfrentar una multa millonaria, el influencer se ha negado a aparecer en las galas, lo cual, por contrato, es algo obligatorio que deben hacer todos los eliminados.

Aunque no ha querido asistir a las galas o dar entrevistas sobre su estancia en La casa, el también exconductor de Multimedios compartió un video títulado ‘La vida después de la casa’, en el que lanza varios comentarios en contra de algunos excompañeros, principalmente hacia Mario Bezares, a quien tachó de “traidor”.

No te pierdas: ¡Garime se fortalece! Karime Pindter le ‘propone matrimonio’ a Gala Montes y ¡ya hay lugar para la boda!

Durante una reciente entrevista para el programa ‘La taquilla’, Agustín Fernández, quien fue el noveno eliminado de ‘LCDLFMX’, contó que tuvo una “charla cortita” con Adrián Marcelo, quien le dijo que lo apoyaría siempre y, aparentemente, hasta le ofreció trabajo.

Recordemos que el argentino también dio varias declaraciones polémicas dentro del reality, provocando la molestia del público. En su momento, Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, contó en exclusiva para TVNotas que, al menos por el momento, no le gustaría trabajar con él. De igual forma, Juan Osorio dijo en una entrevista con Shanik Berman que tampoco le daría trabajo.

Agustín Fernández

“Hablé poco, pero bien. Me dijo ‘Si no te quieren en Televisa, yo te acepto, vente aquí a Monterrey, lo que necesites’. Me dijo ‘Es un caos acá, diviértete de todo esto, disfruta, lo que necesites acá en Monterrey’”