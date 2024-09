LCDLFMX: Critican a Briggitte, pierde 100 mil seguidores por no apoyar a Gala en pleito con Adrián Marcelo

La tensión en ‘La casa de los famosos México’ alcanzó su punto máximo la noche de ayer, cuando Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron un acalorado enfrentamiento durante la gala en vivo.

Todo comenzó cuando Odalys cuestionó al regiomontano por un comentario ácido que hizo el domingo, donde dijo: “una mujer menos que m4.ltr4tar”, en una clara indirecta hacia Gala, quien previamente lo había acusado de v¡.0l3.ntar a las mujeres.

Este conflicto culminó en la decisión de Adrián de abandonar el reality. Aunque su salida fue vista como un alivio para algunos, surgió otra polémica: los internautas criticaron a los habitantes del cuarto Mar por no haber defendido a Gala durante la discusión.

Mira: Adrián Marcelo abandona La casa de los famosos México tras pleitazo con Gala

Briggitte, Gala y Karime / Captura de pantalla

Briggitte pide a Gala y Adrián Marcelo que dejen de discutir

Entre lágrimas, Gala reprochó a su propio equipo por dejarla sola en medio del enfrentamiento. Sin embargo, la más criticada fue Briggitte, quien, en lugar de apoyar a su amiga, pidió que todos se tranquilizaran, argumentando que la situación era muy estresante y dificultaba la convivencia. En medio del conflicto, Briggitte se puso sentimental y fue consolada por Ricardo Peralta, lo que provocó fuertes críticas en redes, donde muchos la acusaron de estar más preocupada por su propia paz que por defender a Gala.

“Ya son equipos diferentes, ya no se puede convivir tranquilamente, no puedo estar tranquila, pero por favor, ya paren, se los pido con todo el corazón. Esto no está divertido. Está horrible”, expresó Briggitte Bozzo mientras intentaba detener la pelea.

Mira: Hermana de Gala Montes arremente contra Adrián Marcelo y estalla porque nadie defendió a su hermana

Gala se compro el mayor de sus problemas x defender Briggitte , ayer exploto pq ella queria subirla a la suite y aqui esta Briggitte con cero empatía para Gala y encima minimiza sus sentimiento y condena su posicionamiento con AM

Fuck 😖#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMx2 #LCDFMX pic.twitter.com/xYBOlU9YXl — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) September 4, 2024

Después del enfrentamiento, Briggitte tuvo una conversación con Karime sobre lo ocurrido.

Briggitte: “Siento que ambos están diciendo cosas que no tienen nada que ver”.

Karime: “Hay varias veces que ya lo han cancelado. La vez pasada que las trató de la v3.rg4, le quitaron la suite y no la aceptó. Entiendo que son palabras fuertes, pero la neta, Gala sí tuvo cierta 3xpl.0tación, la abandonó su papá, y que te lo recuerden, sí es un pasado de lanza”.

Briggitte: “Sí es pasado de lanza, pero ya, ¿por qué producción permite que pase esto?”

Briggitte pierde seguidores y las redes la critican

Sin embargo, la reacción del público fue implacable. En cuestión de horas, Briggitte perdió 100 mil seguidores en redes sociales, bajando de 5.3 millones a 5.2 millones. Los comentarios no se hicieron esperar:

“Briggitte no habló para defender a su amiga, habló para callarla. Perdón, pero después de cómo Gala la ha defendido, eso no me gustó”, “Gala se echó todo el Cuarto Tierra por ella, y ella invalidando todo lo que estaba diciendo”.

“Ni un voto más a Briggitte”, “Gala se compró el mayor de sus problemas por defender a Briggitte, ayer explotó porque quería subirla a la suite y aquí está Briggitte con cero empatía para Gala, y encima minimiza sus sentimientos y condena su posicionamiento con AM”, reaccionaron los internautas.

Mira: Larisa Mendizábal rompe el silencio sobre la boda de su ex con Adianez Hernández, con quien le puso el cuerno