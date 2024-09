LCDLFMX: El emotivo reencuentro entre familiares culmina con un tierno beso entre Gala y David Bozzo

El pasado martes 24 de septiembre, los finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos México recibieron una sorpresa que, sin duda, quedará marcada como uno de los momentos más emotivos del reality.

Tras más de dos meses de aislamiento, los familiares de los cinco habitantes finalistas ingresaron a la casa para acompañarlos y motivarlos en esta recta final del programa.

El reencuentro, lleno de emociones a flor de piel, provocó lágrimas entre los concursantes, quienes no esperaban ver a sus seres queridos antes de la conclusión del programa. Además, esto fue un momento de alivio para ellos, pues desde hace semanas enfrentan el desgaste emocional y físico por el encierro, las pruebas, y las tensiones propias del formato.

Los familiares que ingresaron fueron David Bozzo, hermano de Briggitte Bozzo; Crista Montes, hermana de Gala Montes; Alejandro Bezares, hijo de Mario Bezares; Patricia, hermana de Arath de la Torre; y Alberto Pindter, papá de Karime. La presencia de estas figuras tan cercanas representó un momento de fortaleza emocional y motivación para los famosos que se encuentran en un monto crucial de cara a la gran final.

LCDLFMX: Los habitantes vivieron una cena en familia

La producción preparó una cena especial que estuvo a cargo de Mario Bezares, uno de los finalistas más queridos y experimentados en la cocina de la casa. Durante la cena, los finalistas y sus familiares compartieron anécdotas y recordaron los momentos vividos tanto dentro como fuera del reality. Este espacio íntimo permitió que los habitantes expresaran sus sentimientos y se sintieran respaldados por aquellos que los conocen mejor.

Mientras conversaban en la sala, los momentos de risa y complicidad surgieron naturalmente entre los presentes. Sin embargo, lo que nadie esperaba era una revelación que desataría uno de los momentos más divertidos y conmovedores de la noche.

El beso inesperado entre Gala Montes y David Bozzo

En medio de la plática, David Bozzo sorprendió a todos al hacer una confesión inesperada. El hermano de Briggitte Bozzo reveló que Gala Montes, una de las finalistas y querida actriz, había sido su primer beso.

“Gala, ¿qué te puedo decir? Fuiste mi primer beso y no me acuerdo”, declaró David, provocando risas entre los presentes, incluyendo a su hermana Briggitte y Crista Montes, hermana de Gala. La confesión inesperada desató una serie de gritos y bromas, lo que creó un ambiente aún más divertido.

Pero la sorpresa no terminó ahí. David, aprovechando el momento, decidió pedirle a Gala otro beso, esta vez delante de todos. “No me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, entonces no se puede estar difamando mi imagen y si van a estar diciendo que pasó, tiene que pasar”, añadió entre risas, con una mezcla de humor y complicidad que hizo que todos los presentes los animaran a continuar con el tierno gesto.

Ante la insistencia de los demás, Gala Montes tomó la iniciativa y, sin dudarlo, se acercó a David para darle un beso de piquito. Este gesto desató gritos de emoción y celebración entre los demás, especialmente Briggitte Bozzo, quien no pudo contener su entusiasmo y corrió a chocar las palmas con Gala en señal de aprobación. La escena, que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del episodio, reflejó la amistad y la complicidad que existe entre los habitantes y sus familiares, pese a las presiones y tensiones que impone la competencia.

