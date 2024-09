Wendy Guevara revela cómo está Agustín Fernández tras su polémica participación en ‘LCDLFMX’

La participación de Agustín Fernández en ‘La casa de los famosos México’ fue sumamente controvertida. A lo largo de su estancia, hizo acciones y comentarios bastante desafortunados sobre diversos temas y personas, incluidos Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Entre sus escándalos más sonados se encuentra la vez que se quejó de que Wendy y Nicola no le mandaban ropa, algo que ya fue desmentido, pues se aclaró que el argentino sí recibía prendas, pero las rechazaba porque “no le gustaban”.

También hubo una ocasión en la que despotricó contra el programa ‘Hoy’, diciendo que ya nadie veía el programa, sin importar que el matutino le diera muchas oportunidades de trabajo en su momento.

Esto último ocasionó que Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, dijera en exclusiva para TVNotas que, al menos por ahora, no lo invitaría a colaborar en el programa. Y, si bien durante la más reciente transmisión del matutino acudió como invitado, los fans notaron que, a diferencia de otros eliminados de ‘LCDLFMX’, le dieron muy poco tiempo en pantalla.

Te podría interesar: Agustín Fernández reacciona a su ácido comentario sobre la desaparición de exintegrante de ‘Acapulco Shore’

Wendy Guevara hizo importante recomendación a Agustín Fernández tras todas las polémicas que protagonizó en ‘LCDLFMX’

En un encuentro con la prensa, Wendy Guevara reveló que habló con Agustín tras su expulsión y lo regañó por sus polémicas en el reality, principalmente por hablar mal de ‘Hoy’, a pesar de que lo apoyaron en su momento.

Wendy Guevara “Nosotros queremos mucho a Agustín y todo, pero ya hablamos con él. Yo hablé con él cuando llegó a la una de la madrugada el primer día... Yo le abrí y me dijo ‘Wendy, ¿qué está pasando?’. Le dije, ‘te voy a enseñar estos videos’. La neta, cuando voy a ‘Hoy’, me tratan super bien. Con Agustín también, siempre lo trataban muy bien”

La influencer señaló que Agustín despotricó contra ‘Hoy’ solo para seguir a lado del ‘team Tierra’, por lo que le recomendó pedir una disculpa personal a todos aquellos que se pudieron sentir ofendidos con sus palabras.

“No sé si ya lo hizo (pedir disculpas). No me ha platicado nada porque ya no lo he visto. Lo importante es que te nazca pedir perdón”, expresó.

Durante la plática, Wendy también sé dijo molesta por los comentarios que llegó a emitir el papá de Agustín en contra suya y Nicola. Sin embargo, aseguró entender que el señor “no tenía el contexto completo”, además de que algunos fans del argentino “le llenaron la cabeza”.

Mira: Televisa da a conocer programa que suplirá a ‘LCDLFMX'; polémico exparticipante será el protagonista

¿Cómo se encuentra Agustín Fernández?

Para finalizar, la creadora de contenido indicó que Agus se encuentra bien, pero que actualmente se encuentra algo “delgado”, por lo que bromeó diciendo que, probablemente, le dieron algo dentro de la casa.

“La verdad es que Agus ahorita está bien delgado. Está muy delgadito. No sé qué pasó. Algo le han de haber dado. No es cierto”, concluyó.

No te pierdas: LCDLFMX: Famosa cantante será invitada a la gala y revelará un fuerte secreto ¿Se van dos habitantes?