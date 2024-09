¿Marie Claire Harp censurada en ‘LCDLFMX’? Señalan posible castigo para la conductora

Agustín Fernández fue el noveno eliminado de ‘La casa de los famosos México’ y, al igual que al resto de los eliminados, recientemente estuvo en una transmisión en vivo con Pablo Chagra, donde habló de su participación en el reality.

La entrevista dio mucho de qué hablar, principalmente porque, para muchos internautas, Pablo y Ricardo Peralta, quien estuvo presente en el encuentro, fueron bastante “indulgentes” con sus preguntas, a pesar de todas las controversias que protagonizó el argentino durante su estancia en el show.

Esta situación provocó que algunos cibernautas se cuestionaran la ausencia de Marie Claire Harp en la entrevista. Recordemos que la conductora fue invitada en la plática de la semana pasada con Sian Chiong, a quien no dudó hacer pasar un momento incómodo con sus preguntas directas.

Muchos han comenzado a teorizar que la exnovia de José Manuel Figueroa fue “vetada” de las entrevistas en vivo con los eliminados, a raíz del encuentro con Sian Chiong.

A través de su canal de YouTube, el periodista Hugo Alexander Maldonado planteó la posibilidad de que la producción “castigara” a la presentadora por “incomodar” al cubano.

“Yo me esperaba que la volvieran a invitar porque le inyectó polémica. Queda la duda, pero me interesaría saber si en las galas o las postgalas ha estado invitada, porque si no regresó desde su entrevista a Sian, quiere decir que a la productora no le hizo gracia, sobre todo cuando le recuerda lo que le hizo a Paola Durante. Probablemente, eso hizo que la desinvitaran de cualquier otro evento o transmisión”