LCDLFMX: ¿Karime ve con ojos de amor al hijo de Mayito? ¡hasta escena de celos le hizo!

La casa de los famosos México está en su recta final y Karime Pindter, Gala, Briggitte, Mario y Arath recibieron como regalo de la Jefa la visita de un familiar.

Karime recibió a su padre, Alberto Pindter; Gala a su hermana, Beba Montes; Briggite a su hermano, David Bozzo; Arath a su hermana, Paty Villa; y Mario a su hijo, Alejandro Bezares; quien robó suspiros dentro y fuera de La casa.

Al mismo tiempo que el también DJ se encontraba dentro de La casa, en redes sociales aseguraban que le coqueteaba a Karime a diestra y siniestra, incluso en una ocasión a Beba Montes hermana de Gala, se le ve haciendo caras a la parejita, pues ella ha revelado que le fustaría que se dé el ‘shippeo’ de su hermana y Karime, mejor conocido como ‘Garime’. Así que al parecer, ver a Alejandro con Pindter no fue de se agradó.

Entre la convivencia resalta un clip en el que Gala Montes y Alejandro Bezares están hablando al pie de la cocina y llega Karime a interrumpirlo para decirle a Alejandro que “anda viendo a ver a qué chica superponedora”.

Alejandro de inmediato quiso irse, pero Karime le dijo que solo era una broma, pero en redes, aseguran, fue toda una escena de celos.

La situación entre Karime y Alejandro se reforzó cuando el hijo de Mayito, dedicó a cada finalista un emotivo discurso y en sus palabras le dijo a Karime que la entendía al 100 por ciento por su estilo de vida parecido al de él.

La conexión fue tanta que prometieron salir de fiesta y documentar todo. Más tarde, Karime se dirigió a las cámaras de la casa y platicó con sus fans solo para halagar a Alejandro.

Karime Pindter

“Ale, de verdad, qué estilo. Un chavo San Petrino, mam*n, guapísimo, o sea nos da las buenas y las malas; así dice mi mamá… Me gusta mucho que se identifica conmigo porque trabajamos de noche... Acapulco Shore fue mi vida de noche, era de que me contrataban de noche en antros para dar show... Te pierdes muchos momentos. Yo vivo al límite, pero, así como me pierdo momentos, yo vivo al límite y conocerlo a él, me comprende”