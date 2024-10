LCDLFMX: Gala Montes reacciona a romance con Agustín, “Mi momento más humilde”

El Team Mar conformado por Mario Bezares (ganador), Karime Pindter (segunda finalista), Gala Montes (tercera finalista), Arath de la Torre (cuarto finalista) y Briggitte Bozzo (quinta finalista) sigue celebrando su triunfo al llegar a la final.

A pocos días de haber terminado el reality, los finalistas compartieron su experiencia con sus familiares, quienes tuvieron la oportunidad de reclamarle al team Mar en un posicionamiento lo que no les gustó que hicieron dentro de’ La casa de los famosos México’.

Esto ocurrió durante una entrevista para VIX con Pablo Chagra y ‘Beba’ Montes, hermana de Gala Montes, aprocechó la oportinudad para reclamarle a la actriz por haber subido a la suite con Agustín Hernández, donde ambos estuvieron solos y muy juntos.

Beba Montes / IG: @labebamontes

Beba Montes le dice a Gala Montes que no le gustó que se subió a la suite con Agustín en ‘La casa de los famosos México’

“Esta noche me posiciono para decirte lo que no me gustó que hiciste en ‘La casa de los famosos México’. No me gustó que te subieras a la suite con Agustín”. Beba Montes

“No me gustó que todos los viernes hacías locuras y tenía que pagar las consecuencias afuera hermana y tenía que defenderte, ya no sabía yo qué decir. No me gustó que al principio dormiste mucho, pero despertaste y rugiste como la leona y fiera que eres y le demostraste a todos lo que eres, una fregona hermana. Es lo que eres”. Beba Montes

“Fue mi momento más humilde”, respondió Gala cuando su hermana mencionó lo de Agustín.

Finalmente abrazó a su hermana, quien también reveló todo lo que le gustó de ella. “Marcaste historia en este país. Le enseñaste a las mujeres que calladitas no nos vemos más bonitas. Les enseñaste a defender a los suyos y a ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Lo demostraste y es de una mujer de valor infinito en el universo”.

“Te amo hermana y me lo enseñaste tú, lo aprendí de ti”, respondió Gala.

¿Qué pasó entre Gala y Agustín en ‘La casa de los famosos México’?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes y Agustín Hernández tuvieron una intensa atracción que desató en varios encuentros cercanos. Sin embargo, esta conexión generó celos en Gomita, quien también tenía interés en Agustín.

A pesar de los momentos compartidos, la relación no prosperó cuando Gala le solicitó un trato especial, pero Agustín no mostró el mismo interés. En una conversación privada en el patio, Gala le expresó su frustración por su comportamiento distante, exigiendo un trato especial. Agustín explicó que su actitud se debía a malas experiencias pasadas y su deseo de no involucrarse seriamente.

En medio de esta tensión, ambos coincidieron en que preferían mantener una amistad, evitando ser “utilizados” el uno por el otro.

