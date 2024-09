LCDLFMX: Mario Bezares expone que tiene acceso a su celular dentro de reality: ‘Ya la cag...’”

¿Fraude, broma o simple error? Mario Bezares ha dejado a todos boquiabiertos tras revelar, accidentalmente, que tiene acceso a un teléfono celular dentro de ‘La casa de los famosos México’.

Durante una conversación en la transmisión 24/7 de la plataforma ViX, Mario Bezares estaba en charla con Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre cuando, sin querer, dejó escapar que tenía acceso a su celular. El comentario sorprendió a los presentes y a los espectadores, ya que, en teoría, los participantes del reality show son despojados de sus dispositivos para mantener la autenticidad del programa.

Mario Bezares / Facebook: Adrián Marcelo

Mario Bezares afirma tener acceso a su celular ¿por error?

En el clip compartido ampliamente en redes sociales, Mario menciona haber revisado su teléfono y observado ciertos resultados, lo cual ocurrió antes de la gala del lunes. La reacción de Gala, Arath y Karime al escuchar a ‘Mayito’ fue de sorpresa y preocupación, sugiriendo que, quizás, los participantes tienen acceso a sus dispositivos, a pesar de las normas del show.

Mario intentó aclarar la situación diciendo que no se trataba de su teléfono, sino de un iPad que le habían dado. Sin embargo, la producción cambió de cámara en el momento preciso en que hizo la revelación, intensificando las especulaciones.

Team Mar La casa de los famosos México. / X: @LacasafamososMx

¿Qué dijo ‘Mayito’ sobre su teléfono en ‘La casa de los famosos México’?

“Hoy vi mi teléfono y vi todos los resultados (…) ya la cagué. No es cierto, no tengo teléfono, vi mi iPad que me regalaron”, se le escucha decir al famoso. Gala, Arath y Karime se quedaron en silencio ante el comentario.

Tras el incidente, Arath, Karime y Gala intentaron continuar con la conversación como si nada hubiera pasado, pero la producción rápidamente cambió de cámara. Este clip no pasó inadvertido para los internautas.

Este momento ha generado una gran controversia en redes sociales, donde muchos internautas se preguntan si los participantes realmente están privados de toda información dentro del reality.

