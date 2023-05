Leonardo de Lozanne niega reconciliación con Sandra Echeverría pese a no estar divorciados

La pareja se casó en octubre de 2014 y fruto de su amor tuvieron un hijo en 2015. Sin embargo en 2022 el amor se termino.

Hace unos días la actriz Karla Souza reveló en una entrevista que un actor, al que se había encontrado en el avión, le habría confesado que le estaba siendo infiel a su esposa durante los 10 años que habían estado juntos y su separación ahora, se daba porque su mujer, le había sido infiel ¡y no estaría soportando!

De inmediato la revelación se hizo viral y se apuntaron nombres como Eduin Caz; sin embargo, el nombre de Leonardo de Lozanne, sonó más fuerte, esto tras su separación desde hace unos meses y han tenido de manera privada.

Por lo que los medios de comunicación abordaron a Leonardo de Lozanne para cuestionarle si los dimes y diretes, eran ciertos y como era de esperarse, aprovecho para frenar los rumores.

Leonardo de Lozanne se separó de Sandra Echeverría en 2022.

/ Instagram: @sandraecheverriaoficial / @fansleodelozanne

“Yo nunca me la he encontrado en ningún avión (a Karla Souza), pero además pregúntenle a ella, ella muy educadamente no quiere revelar con la persona que fue […] pero pregúntenle ‘¿Fue Leo o no?’, y va a decir, ‘no’, ya bye”, dijo el famoso

Pues el actor Leonardo afirmó que durante los años que estuvo casado con la actriz Echeverría, no existió nadie que se interpusiera entre ellos.

La actriz anunció que la separación se debió a diferencias entre la pareja y pidió a la prensa respeto en este tema. / Instagram: @sandraecheverriaoficial / @fansleodelozanne

Lozanne aprovecho para confirmar que su divorcio no ha sido concretado, pero eso no significaba que estarían en planes de regresar.

Y es que compararon su situación con la de una conductora de Hoy y un integrante de Timbiriche, por lo que de manera contundente aseguro que ese no era su caso: “Mis respetos, pero yo no regreso”, finalizó.