Leonardo de Lozanne rompe el silencio sobre su reconciliación con Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne confesó que el resolver las diferencias con su pareja no era un trabajo de un día.

Hace unos días Sandra Echeverría confirmó que retomó su relación con el papá de su hijo, Leonardo de Lozanne. La actriz confesó ante varios medios de comunicación que tomaron la decisión de volver a estar juntos.

Ahora Leonardo de Lozanne reaccionó a lo dicho por su esposa, sin embargo, el cantante bromeó al ser cuestionado sobre cómo fue el momento en el que decidieron darse una segunda oportunidad, luego de que en noviembre del 2022 anunciaron su separación.

“Fue espectacular, como de telenovela. Sabes qué, no te sé contestar porque no fue un momento, fue un proceso… Ojalá que todo fuera como en las películas que todo pasa en una escena, pero la realidad es un trabajo de todos los días”, reveló ante las cámaras del reportero Edén Dorantes.

Leonardo de Lozanne se separó de Sandra Echeverría en 2022.

/ Instagram: @sandraecheverriaoficial / @fansleodelozanne

El vocalista de Fobia confirmó lo que dijo su pareja, Sandra Echeverría en donde compartió detalles sobre cómo están llevando esta nueva oportunidad.

“Sí, ahí estamos. Si estamos bien, estamos contentos obviamente trabajando, tratando de mejorar, esto no es una cosa que de un día para otro se arregla, pero echándole muchas ganas y muy contento y todo muy bien y con mucho trabajo”, comentó.

Finalmente, exconductor de Miembros al Aire contó las razones por las que en su momento optaron por la separación.

“Pasan los años, los dos trabajamos, tener hijos es bien complicado, te quita mucho tiempo y te descoloca, es muy bonito, pero también requiere de mucha organización de mucho esfuerzo, no te das cuenta y de pronto ya estas metido en una vorágine de actividades y eso de pronto hace que descuides. Es de dos, con que uno no quiere pues ya no hay manera, es justamente lo que estamos haciendo como los dos queremos, estamos intentándolo de la mejor voluntad, el amor nunca ha dejado de estar, cuando ya no hay amor, ya no hay nada qué hacer”, concluyó.