Lis Vega revela que vivió una infidelidad ¡el mismo día de su boda!

La famosa actriz y vedette, Lis Vega, sorprendió a sus seguidores con las más recientes revelaciones que hizo en cuanto a su matrimonio en 2007.

Recordemos que, después de permanecer soltera por tres años, la también cantante anunció inesperadamente que el amor llegó nuevamente a su vida. En noviembre del 2022 contrajo nupcias con Naldo Uwe, quien es casi 20 años menor que ella.

“Eres el principio y el final @naldouwe Contigo todo es mejor papichulo. Contando los días para abrazarte, besarte y caminar el mundo de la mano juntos, tu mi complemento. Oficialmente casada, más feliz que nunca y llena de ilusiones, esperanzas, fe y amor; me haces falta mi bebé bello contando los días para abrazarte”, escribió Lis en su cuenta de Instagram.

¡Ellos están más felices que nunca! Sin embargo, no todo siempre fue miel sobre hojuelas en su vida amorosa. La actriz contó que su primer matrimonio fue todo un desastre. ¡Su entonces esposo le fue infiel el mismo día de su boda!

Lis Vega revela que su exesposo le fue infiel el mismo día de su boda

En entrevista con Matilde Obregón, Lis compartió que en 2007 se casó con Federico Díaz. Incluso, compartió la exclusiva con TVNotas. Sin embargo, su matrimonio no fue como esperaba, ya que confesó que él le fue infiel el mismo día de su boda.

Por esta razón, la actriz reveló que su unión con Federico solo duró tres días.

“Nosotros no duramos ni tres días casados, porque yo me arrepentí. No iba para ningún lado y la falta de respeto que él había tenido conmigo en la boda de besarse con la novia, que supuestamente tenía, delante de la juez. Mi mamá me contó esto y yo dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’ Lo que mal empieza, mal acaba”. Lis Vega

Lis Vega se entera de que a su exesposo, Federico Díaz, que le gustan los hombres

Eso no es todo, Vega dejó al descubierto que no solo la infidelidad de su ex habría terminado con su matrimonio, sino que, años más tarde, el mismo Federico le confesó que le gustan los hombres.

Después de esta revelación, la vedette puntualizó que su ex no es su “amigo”, pero sí gozan de una cordial relación.

“No es como mi amigo, pero le agradezco que después de siete años me dijo. Cuando Federico salió del closet, me vinieron a buscar. Para mí no era matrimonio porque era por dinero”, concluyó.

Al momento, Federico Díaz no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Lis, quien puntualizó que solo se casó con él por un beneficio económico.

¿Quién es Federico Díaz?

Federico Díaz es un actor, conductor y modelo uruguayo que ha trabajado en diversas producciones de televisión, principalmente en América Latina. Nació el 1 de junio de 1977 en Montevideo, Uruguay. A lo largo de su carrera, ha participado en programas de entretenimiento y telenovelas como: ‘Las Juanas’, ‘Tierra de reyes’ y ‘Cien años de perdón’.

Díaz ha aparecido en producciones tanto en su país natal como en México, donde ha desarrollado una parte significativa de su carrera. Además de su trabajo como actor, también ha sido conductor de programas de televisión.

Así lo dijo Lis Vega: