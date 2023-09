Lisset podría someterse a cirugía para no perder la voz por un pólipo en cuerda vocal

Un pólipo puede comprometer la voz de quien lo padece.

Tras revelar que le habían detectado un pólipo en una de sus cuerdas vocales, Lisset confiesa que está contemplando someterse a una cirugía para extraerlo, pues esta afección podría dañar su voz en el futuro.

En un encuentro con la prensa, la actriz de teatro musical contó que afortunadamente su “inquilino” no le ha generado molestias al momento de cantar. Sin embargo, buscará una solución después de terminar la temporada de su obra Mamma Mía.

“Allí está el inquilino. No me da lata. Yo creo que la técnica vocal funciona y, después de la temporada (en Mamma Mía), haré lo propio para sacarlo”, mencionó.

Aunque reconoció que no desea entrar al quirófano, se dijo dispuesta a hacerlo, en caso de que los médicos no vean otra alternativa: “Esperemos que no, pero si sí, sí. Está duro. Hay que sacarlo. Me van a dejar muda”, expresó con un poco de humor.

Te recomendamos: Tras 4 años de soltería, Lisset confiesa que está enamorada

Asimismo, confesó que hace poco le detectaron un mioma en la matriz, pero que su cuerpo logró deshacerse de él naturalmente.

“Lo deshice. Tengo esa facultad de deshacer los miomas. Yo no sé, pero sí tengo esa facultad. Ya había tenido algunos, pero los deshice”, dijo entre risas y agregó que, probablemente, el pensar positivo la ayudó a enfrentar este problema de salud.

Cabe destacar que en su momento mencionó que, en caso de someterse a cirugía por su pólipo, la recuperación sería muy rápida: “Me quedaré muda 15 días y no pasa nada”, indicó.

Lisset confesó que su pólipo se desarrolló por un problema de reflujo / Facebook: Lisset

¿Qué es un pólipo?

Un pólipo son lesiones inflamatorias que se producen en las cuerdas vocales y provocan alteraciones en la voz. Suelen aparecer por gritar en exceso, el reflujo intestinal o la inhalación constante de humos.

Esta afección suele avanzar lentamente. En algunos casos, se puede percibir la sensación de algo atorado en la garganta o la necesidad de aclarar la garganta frecuentemente por sensación de flema.

Aunque hay diversos tratamientos de voz para controlarlo. Se recomienda su retiro en una cirugía ambulatoria, en donde se usa un láser.

Si se cree tener un pólipo en la garganta, siempre es recomendable ir a un médico para confirmar el diagnóstico. / Pixabay

Te podría interesar: ¡Sólo la verdad! Lisset confirma el drama familiar que vive