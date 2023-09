Los famosos también han buscado el amor en la apps de citas

Aunque las apps de ligue se han vuelto cada vez más populares, el resultado no siempre es el óptimo. Muchas veces hasta resulta peligroso, ya que no sabes a quién puedes encontrar: al amor de tu vida o a tu peor pesadilla.

Podríamos pensar que los famosos no necesitan este tipo de herramientas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, varios las han usado y no han tenido tan buen resultado.

A continuación, te presentamos algunos casos de famosos que han hecho uso de estas apps para ligar y cómo les ha ido. Ricky Martin, actores de Hollywood, actrices de la tercera edad, para todos hay.

AIDA PIERCE ENCONTRÓ EL AMOR EN TINDER HACE CUATRO AÑOS Y SE CASO HACE SIETE MESES

En septiembre de 2019 la comediante de 67 años dio a conocer que había encontrado el amor en Tinder y llevaba tres meses con su novio, Víctor Mejía de 68 años. Al respecto, comentó: “Un día me mandó un mensaje y me dijo: ‘Oye, Aida, siempre te he visto en los programas y te quiero conocer. Me mandó su foto. Me pareció muy lindo con sus canitas y flaquito... ¡Me encantó!”.

En su primera cita fueron a tomar un café y semanas después se hicieron novios. Se enamoraron y a los diez meses se comprometieron. En febrero de 2023 se casaron por el civil. Viernes, sábado y domingo viven juntos y el resto cada uno en su casa.

Aida Pierce se casó con su prometido Víctor Mejía / TVNotas

POR RECOMENDACION DE UNA AMIGA, LISSET LE ENTRÓ A BUMBLE, PERO LA BLOQUEARON PORQUE CREÍAN QUE NO ERA ELLA!

En 2022, la cantante de 49 años, protagonista del musical Mamma mia!, luego de más de cuatro años soltera, se aventuró a probar suerte en las apps de citas: “Ya utilicé Bumble (app de citas donde solo las mujeres pueden dar el primer paso), porque una amiga me metió, pero me bloquearon porque varias personas reportaron que no era: yo. ¡Hasta ahí tengo mala suerte en el amor!”. Y aunque ha salido con algunos galanes, sigue en la espera de su príncipe azul.

Lisset también ocupó apps de citas / Instagram

SYLVIA PASQUEL TIENE VARIOS AMIGOS DE TINDER, ¡Y HASTA ENCONTRÓ GALÁN!

La primera actriz de 73 años confesó que, a raíz de una actividad que tuvo en la serie Siempre reinas (Netflix), descargó Tinder y decidió no borrarlo. Ha conocido a algunos amigos y hasta encontró un galán: “Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no. No hay obligación y así está padre. Ya llevo un rato con él. Tengo varios amigos de Tinder muy buena onda. Tuve suerte y uno es mi amigo novio. Pero no tiene caso que estemos dándonos publicidad. Estamos bien así".

Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal y del director y actor Rafael Banquells / Facebook: Sylvia Pasquel

CAMILA SODI SE UNIÓ A TINDER EN 2021 Y LES DIO “LIKE” A LOS QUE LE GUSTARON

En 2021 la actriz de 37 años se unió a Tinder y compartió con sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, algunos de los candidatos con los que intentó hacer match. Camila Disfruta de su soltería tras su fugaz romance con Iván Sánchez. No sabemos más porque siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada.

Camila Sodi también ha ocupado un app de cita / Instagram

SHARON STONE FUE BLOQUEADA PORQUE iNO CREYERON QUE FUERA ELLA!

La estrella de Hollywood de 65 años también recurrió a las apps de citas y ha relatado anécdotas de lo que ha vivido. A finales de 2019 se apuntó a Bumble. Sin embargo, muchos de los usuarios denunciaron el perfil de la actriz al considerar que era falso. En sus redes sociales expresó “Oye, @bumble, ¿ser yo es motivo de exclusión?”, y le respondieron: “Créenos, definitivamente te queremos en nuestra colmena” (bumble en inglés significa “abejorro”). En 2020 en el programa Entertainment tonight declaró: “Me divierto. He conocido a un par de personas encantadoras y he hecho un par de amigos. Busco a alguien que quiera tener una relación amorosa y empática. No quiero tener sexo con un extraño. En estos momentos,obtengo satisfacción física, espiritual y emocional de una sonrisa, una carcajada, una conversación o una mirada sexy”.

Sharon Stone así fue su experencia con las apps de citas / Instagram

A DREW BARRYMORE NO LE HAN FUNCIONADO LAS APPS DE CITAS Y HASTA LA HAN DEJADO PLANTADA

En 2018 la actriz estadounidense de 48 años contó: “Bajé varias aplicaciones de citas y fue divertido por un tiempo. He trabajado desde muy joven y la gente me conoce... Siempre quise tener una cita a ciegas, pero no funcionan muy bien para mí". En 2021 reveló que, después de ver la serie Bridgerton, volvió a usar aplicaciones, pero esta vez la deiaron plantada: “Volví a usar la app de citas. Yo estaba como: '¡No estoy muerta, no estoy muerta!’ Reservé una cita con un chico, finalmente, y luego me dejó plantada en el momento exacto en que se suponía que nos íbamos a encontrar. Yo estaba como: '¿No puedes ser un idiota una hora antes?’. Eso hubiera sido un gran ahorro de tiempo”.

Drew Barrymore tuvo que suspender su show después de las críticas por querer reanudar las grabaciones en medio de las huelgas de escritores y actores / Instagram

RICKY MARTIN CONOCIÓ A SU EXMARIDO EN REDES SOCIALES Y SE DICE QUE USA SU CUENTA DE INSTAGRAM PARA LIGAR

El cantante de 51 años y su exesposo, el artista plástico Jwan Yosef de 39, se conocieron en redes sociales. Tras su separación se dijo que el boricua usa su cuenta de Instagram para ligar, donde de vez en cuando lo vemos presumiendo su torso desnudo y su buen cuerpo en traje de baño. Según el programa Chisme no like, Ricky se la pasa dando like a los hombres que le gustan, entre ellos, actores porno. Incluso señalaron que se obsesionó con uno llamado Max Barz de 25 años, con quien habría interactuado en las redes. Se dice que el joven pudo haber sido el tercero en discordia en su matrimonio.

Hace dos años se canceló la presentación de Ricky Martín debido a la pandemia. / Verónica Carrillo y Oscar Landin



iBETO CUEVAS FUE CACHETEADO POR UNA MUJER QUE CONOCIÓ EN TINDER!

A finales de 2021 el vocalista de La Ley de 55 años reveló a Ventaneando: “En algún momento me inscribí en Tinder porque estaba soltero, pero no me gustó. Tuve una experiencia un poco extraña. Después de darnos unos besitos, me pegó una cachetada. Me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados. No me gustó, porque yo jamás le levantaría la mano, ni le pegaría a una mujer. Pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre. Entonces le invité a que se fuera, y se fue. Nunca más supe de ella. No sé si lo que quería era jugar con un poquito de sazón de violencia (sadomasoquismo), o a lo mejor quería que yo me enojara para que le hiciera lo mismo y demandarme, no lo sé. Solamente podemos especular al respecto. A mí no me gusta la violencia. Soy todo lo contrario. No me pareció excitante la cachetada y menos si veo una luz azul (risas)”.

Beto Cuevas no le fue muy bien con las apps de cita / Instagram

A JOSÉ EDUARDO DERBEZ ¡LO INSULTABAN PUES NO CREÍAN QUE FUERA ÉL!

El actor de 31 años)explicó su experiencia en una app de citas: “Hace muchos, muchos años, abrí Tinder porque un amigo me dijo: ‘Abre Tinder, va a estar súper padre.’ Por curiosidad la descargué y fue muy chistoso. Todo el mundo que me veía ahí decía ‘maldito mentiroso, te estás haciendo pasar por José Eduardo’. Nadie me creía, entonces lo cerré. Fue el peor fracaso de mi vida. Es peligroso conocer gente por internet. Eso fue hace muchos años y me dio mucha risa esa anécdota que nadie me creía”.

José Eduardo confesó que Ruffo le prometió decirle la verdad de la polémica sobre la supuesta boda falsa con Eugenio en sus últimos momentos de vida / Instagram: @jose_eduardo92

A SEBASTIÁN ZURITA SE LE FACILITA MÁS LIGAR POR LAS APPS DE CITAS

El actor de 36 años se considera malo ligando. Ha confesado varias veces que ha usado apps cuando está soltero y que comenzó a usarlas como investigación para su personaje en la serie ¿Cómo sobrevivir soltero?: “Hay que expandir los horizontes... Yo lo he hecho. He conocido gente cuando viajo, por esa misma dinámica de nuestro trabajo. Gente para salir a pasear o ver qué onda. Ahorita ya no conoces a nadie en el bar. Las conoces aquí en el teléfono y le haces así y matcheas. Te quedas de ver con un desconocido en un bar después de haber stalkeado todas sus redes”.

Sebastian Zurita ocupó apps de citas

TAMBIEN HAY CASOS DE GENTE COMÚN A LA QUE LE HA IDO MUY MAL

En un grupo de Facebook llamado Are we dating the same guy, Mexico, vimos testimonios de mujeres que han tenido muy malas experiencias y denuncian lo que vivieron en estas famosas apps de ligue (por respeto a privacidad no pondremos sus nombres). Anónima: “Sí, en esas andamos. Hay otro de nombre A... Tiene cara de gente decente y es un depredador sexual. Nefasto”.

Anónima: “También mi ex, narcisista y vividor, está en esas aplicaciones y no se lo recomiendo a nadie. Desde hace un año que me separé se la ha pasado brincando de mujer, en mujer y haciendo daño”. Anónima: “Sí, quémalo luego andan pidiendo dinero y son farsantes. Me pasó con un portugués de nombre C... el wey dijo tener cáncer y no era verdad”.

EL CASO MÁS SONADO ES EL DE SIMON LEVIEV “EL ESTAFADOR DE TINDER”

Su nombre real es Shimon Hayut, de origen israelí. Saltó a la fama por sus conquistas en Tinder haciéndose pasar por millonario para estafar a las mujeres. Mediante la red social de citas buscaba a sus víctimas, a las que consentía con regalos caros antes de pedirles dinero, asegurando que su vida corría peligro. Según las autoridades, llegó a acumular ganancias por diez millones de dólares (180 millones de pesos). Hasta existe un documental sobre él en Netflix.

LAS APPS DE LIGUE MÁS POPULARES