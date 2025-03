¿Lucero vendió su anillo de bodas con Mijares? Los cantantes hablan del destino de la joya

A pesar de haberse divorciado en 2011, Lucero y Manuel Mijares siguen compartiendo proyectos y mantienen una relación cercana y cordial por sus hijos. Recientemente, la pareja volvió a acaparar los reflectores tras bromear sobre el destino del anillo que la cantante recibió el día de su boda.

¿El anillo de bodas que le dio Mijares a Lucero era falso? ¿Por qué se divorciaron?

Durante la promoción del programa ‘Juego de voces’ que está próximo a estrenarse y donde trabajarán junto a su hija Lucero Mijares, Lucero fue cuestionada sobre su regreso a la televisión y lo que pasó con su anillo de bodas.

Con humor, la cantante respondió que aún no ha podido vender su anillo de compromiso, por lo que lo sigue conservando como un recuerdo de su matrimonio con Mijares.

Puedes ver: El gallo de oro: Éxito en televisión abierta con Lucero, José Ron, Plutarco Haza y Alejandro Ávila

Los cantantes hablan del destino de sus anillos de bodas / Redes sociales

En respuesta, Mijares también bromeó sobre el tema y comentó que incluso intentó venderlo, pero que algunas personas aseguraban que la joya era falsa. “Hemos querido venderlo, pero resulta que me están inventando que es fake. Y no, no es cierto, yo lo compré con mucho cariño y mucho esfuerzo”, dijo entre risas.

Lucero agregó con tono divertido que quizá existían dos versiones del anillo y que ella terminó quedándose con la réplica. “Es que hicieron el original y la réplica. Y yo me quedé con la réplica. No, mentira, ahí está para cuando se necesite, ya que sea un Auditorio 820 del ‘Tour Amigos’”, comentó, provocando la risa de su exesposo.

Las risas continuaron cuando en otro video, Lucero acusó a Mijares de “inventar muchas historias” desde que estaban casados y que precisamente eso fue lo que los llevó a separarse. “Y por eso nos descasamos”, dijo con su característico carisma la querida cantante provocando las risas en redes sociales.

No te pierdas: ¿Manuel Mijares le dedicó su nuevo álbum a Lucero? Esto es lo que sabemos

Lucero y Mijares son los ex menos tóxicos

Luego de su separación, Lucero y Mijares han demostrado que pueden seguir siendo amigos y colaboradores. Actualmente, se presentan juntos en su gira ‘Hasta que se nos hizo’, donde combinan sus talentos en el escenario. Además, los cantantes volverán a compartir pantalla junto a su hija en ‘Juego de voces’.

Su química y buena relación han conquistado al público, y su divertida conversación sobre el anillo de bodas es una muestra de lo bien que se llevan a pesar de que ya no son pareja desde hace varios años, aunque han descartado una reconciliación de manera romántica para tristeza de sus seguidores a quienes les gusta verlos juntos.

Entérate: ‘Juego de voces’ llega con nueva temporada: Fecha de estreno, participantes y dónde ver