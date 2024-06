Lucero y Mijares viajaron a Madrid y sus fans les piden su propio reality al estilo “De viaje con los Derbez”

El equipo que hacen Mijares y Lucero se han consolidado como una familia entrañable dentro del mundo del espectáculo, cautivando al público con su talento, carisma y sencillez. Es por ello que sus admiradores anhelan más de ellos y deseosos de seguir disfrutando de su cotidianidad ya les propusieron un reality.

Aunque Lucero y Manuel Mijares ya no están juntos como pareja, han demostrado que mantienen una buena relación por sus hijos. En esta ocasión, viajaron para acompañar a su hija, Lucero Mijares en un evento donde destacó por su talento.

Gracias a Lucero piden reality show de la familia

Vía Instagram, la actriz y cantante Lucero no solo presumió su reciente viaje a Madrid, sino que también reveló con entusiasmo haber disfrutado de un espectáculo que la dejó completamente cautivada.

Su relato, lleno de anécdotas y experiencias, conectó profundamente con su público, quienes expresaron su deseo de más contenido similar sugirieron incluso un reality show llamado “De viaje con los Mijares Hogaza”, inspirado en “De viaje con los Derbez”, que mostraría las aventuras y momentos entrañables de la familia Mijares Hogaza.

Con la idea de agilizar el proceso y captar la atención de la plataforma ideal para llevar a cabo este proyecto, los fans han decidido etiquetar directamente a Vix, el servicio de streaming de TelevisaUnivision.

Hasta ahora es solo una petición de los fans y no se tiene nada planeado con la familia. Ni siquiera Mijares o Lucero han dicho algo al respecto, pero ¿se vale soñar no?

Este es el evento por el que Mijares y Lucero acudieron a Madrid

Lucero Mijares, la talentosa hija de Lucero y Manuel Mijares, se presentó en los Premios Unlock her future en Madrid, como invitada especial. Lucerito se encargó de deleitar a todos los presentes. Lo emotivo del momento fue ver a sus padres, Lucero y Mijares, como parte del público, aplaudiendo el gran logro de su hija.

Temas como “Nena” de Miguel Bosé, “On the radio” de Donna Summer, y “Proud Mary” de la banda Creedence Clearwater Revival, mejor conocida como “Rolling in the River,” fueron algunas de las canciones que interpretó en el escenario, emocionando a todos los presentes.

