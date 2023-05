Luis de Llano se sentiría “triste” y “amenazado” tras polémica con Sasha Sokol, asegura Maryfer Centeno

Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por daño moral y hace unos días el juez fallo a favor de la cantante.



Luis de Llano recientemente estuvo en vuelto en un zafarrancho, tras asistir a la ceremonia de los Premios Patria, donde se negó contundentemente a hablar de Sasha Sokol.

Cabe recordar que el productor tiene una demanda por daño moral impuesta por la cantante, la cual se inclinó a favor de Sasha.

Por tanto, Maryfer Centeno dio a conocer su opinión en cuanto a su expertise en lenguaje corporal, por lo que analizó De Llano en este encuentro con la prensa.

Sasha Sokol dijo estar sumamente satisfecha con la sentencia y espera que su historia sirva para quienes han pasado una situación como la suya. / Instagram: @sashasokolova

“Llama la atención en este lenguaje corporal, no solamente es la sorpresa, sino que no desmiente al comentario que le hace al reportero… Quiero que nos centremos en la sonrisa tensa… Ya es una sonrisa que refleja tensión”, dijo en el video que presentaron en Chisme No Like.

Luis de Llano señaló en su entrevista con Yordi Rosado que ellos tuvieron una relación, algo que desató múltiples señalamientos, puesto que era un secreto a voces / Instagram: @cronicapuebla

Y agregó: “se le van a salir los ojos de lo sorprendido que está, nota también cómo está enseñando los dientes, porque se siente de alguna manera amenazado… En ese momento mira hacia abajo… Hace una expresión donde la mirada se alcanza a ver triste y él trata de mantener esta serenidad”.

Así lo dijo Maryfer Centeno:

Hasta el momento, Luis de Llano no ha querido dar más detalle de la situación que atraviesa por el tema que enfrenta con Sasha Sokol.