¿Luis Miguel entregará a Michelle Salas en el día de su boda? ¡La incógnita!

Michelle Salas y Danilo Díaz se comprometieron en mayo pasado y lo anunciaron con una romántica fotografía en sus redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer en exclusiva que Michelle Salas logró hablar con su papá, Luis Miguel y le preguntó si ahora que se acerca su boda con el empresario venezolano, Danilo Díaz, la entregaría en el altar.

Ahora en nuestro martes de TVNotas una amiga de la familia Pinal nos confesó que ‘El Sol’ rechazó la petición de su hija para entregarla en boda y nos contó por qué.

Nuestro contacto aseguró que Michelle ha sido muy reservada con los datos de su boda y está muy ilusionada por llegar altar.

Michelle Salas desea que su padre la entregué en el altar / Archivo TVNotas / Instagram

Te puede interesar: Michelle Salas ya habló con Luis Miguel sobre su boda ¡y esto le dijo! ¡EXCLUSIVA TV NOTAS!

Sobre si Luis Miguel, su papá, irá a la boda, esto nos dijo:

“Hace unas semanas en el aeropuerto le preguntaron a ella sobre esto, pero evadió responder y contestó que toda la familia estaba invitada, dando a entender que Luis Miguel sí está en la lista de invitados”.

Luis Miguel luce muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

También nos dijo...

“Michelle es una mujer supernoble, no tienes idea, es supertalentosa, estudió Diseño de Modas en Nueva York, se volvió fashion blogger y ha trabajado con grandes diseñadores como Carolina Herrera, Michael Kors y Tommy Hilfiger. Es un gran ser humano, no tiene resentimientos con su papá y tras mucho pensarlo, se animó a llamarlo para proponerle que la entregara en el altar. Tuvieron una plática tensa y llena de silencios, y él le dijo tajantemente que no, que estaba muy ocupado con su gira y que no tenía tiempo”.

Si quieres saber más de lo que nos contó la amiga de la familia Pinal acerca de la boda de Michelle Salas, su relación con Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel y por qué él habría rechazado entregarla en el altar, busca la revista TVNotas.

Michelle Salas desea que su padre la entregué en el altar / Archivo TVNotas / Instagram

Te recomendamos: Paloma Cuevas habla por primera vez de su noviazgo con Luis Miguel: “la vida nos ha reunido”