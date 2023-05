Madre de Fernando del Solar perdió a su hijo, a su esposo y ahora ¡la quieren dejar en la calle!

A pesar de la adversidad, Doña Rosa, madre del fallecido Fernando del Solar, sigue “entera” y saliendo adelante, sola.



Nos enteramos de que doña Rosa Servidio, de 71 años, madre del muy querido conductor de TV, Fernando del Solar (q.e.p.d.), nuevamente se enfrenta a una desgracia, pues recientemente recibió la llamada de un supuesto notario, para informarle que su exnuera, la conductora de TV, quiere revocar el usufructo vitalicio que su hijo le otorgó en su testamento del departamento donde vive su madre y sacarla de esa casa.

Recordemos que lamentablemente su esposo, don Norberto, murió el 18 de junio y su hijo falleció el día 30 del mismo mes, en 2022, a causa de complicaciones pulmonares. Platicamos con una vecina de la señora Rosa, quien la conoce desde hace 17 años, y esto fue lo que nos comentó:

-¿Hace cuánto conoces a la señora Rosa?

“Tenemos viviendo acá cerca de 17 años o más; de hecho, cuando llegó aquí su hijo Fernando, aún ni siquiera era papá. Con ella he vivido tantas cosas, y bueno, siempre hemos sido muy unidas, muy cercanas; con su esposo, el señor Norberto, también y sus hijos”.

La madre del conductor siempre vio por la enfermedad de su hijo, quien no los dejó desamparados en ningún momento. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿Cómo se encuentra, a 10 meses de la pérdida de su esposo y su hijo?

“Es una mujer admirable, es una guerrera; la verdad es que no deja de luchar, de trabajar, de tratar de vivir y salir adelante día a día; se entregó a sus hijos, aunque lo que ha vivido ha sido devastador”.

-¿Por qué lo dices?

“Imagínate luchar y pelear contra el cáncer de tu hijo por tantos años (10); ganar la batalla, y al final perderlo por una neumonía y 12 días antes perder a tu esposo, con el que llevaba más de 50 años de matrimonio, eran una pareja envidiable, así que imagínate, es algo inimaginable. La verdad es que no entiendo cómo está de pie, cómo tiene fuerzas para levantarse; Rosa es un gran ejemplo de vida”.

Doña Rosa Servidio tiene 71 años y ha tenido que sufrir su dolor a solas, pero sigue entera. Doña Rosa salió muy temprano del departamento, ubicado en la colonia Del Valle, donde vivió con su esposo hasta su muerte, en 2022. Aquí una persona la ayudó con su carrito del mandado. Al mediodía volvieron al departamento y el joven se despidió cariñosamente. De nuevo, alguien le ayudó con sus compras. Según su vecina, todos la quieren mucho. Un conocido la acompañó a la Central de Abastos para hacer su mandado; el fue quien la llevó a hacer todas sus compras y hasta le ayudó.

-¿Con quién vive en estos momentos?

“Rosa vive sola, en un departamento que Fernando les había proporcionado a sus padres desde que llegaron a México; ya han sido cerca de 17 años, pues como saben, el papá de Fer y él trabajaban juntos. El señor Norberto amaba a su hijo y lo ayudaba en cosas personales, de su trabajo, y bueno, cuando enfermó Fernando, ellos no se separaron ni un solo segundo de su hijo”.

-¿Ninguna de sus hijas vive con ella?

“No; de hecho, una de sus hijas, Maru (María Eugenia), vive en Estados Unidos, y la que vive aquí cerca es Romina, que viene muy seguido y está al pendiente de su mamá, pero en el departamento aquí, Rosa vive sola, pues ambas están casadas y ella no quiere ser una molestia o un estorbo para ellas”.

María Eugenia vive en EU y Romina, en la CDMX; ambas adoraban a Fer y hoy ven por su mamá. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-Y la viuda de Fernando, Anna, ¿tiene contacto con ella?

“Sí, y me la he encontrado en varias ocasiones aquí en el edificio; Anna vive en Cuernavaca, pero tiene mucha comunicación con Rosa, inclusive le comenté que se acercara a ella si es que no quería decirles a sus hijas, pero te repito, ella jamás va a demostrar debilidad, es una guerrera. A mí no me parece justo lo que le están haciendo, y mira que yo no tengo

su teléfono, porque sí me gustaría hablarle para contarle todo; ella es una buena mujer”.

-¿De qué vive en estos momentos?

“Cuando su hijo cayó enfermo, ella y su esposo pusieron un

negocio de café, lo vendían molido por kilo, la verdad delicioso, y lograron tener muchos clientes y eso lo hicieron para vivir ellos y ayudar a su hijo; luego llegó la pandemia, y para ese momento seguían con su negocio, pero al morir el señor Norberto y ella no tener otra entrada de dinero, pues siguió con el negocio, solo que como está sola, ella ya no lo puede moler, pues es un trabajo duro y solo lo entrega en grano entero”.

Fernando conoció a Anna Ferro en 2015 y en 2022 se casaron. Al morir, él la dejó como albacea en su testamento y ella dijo que lo mantendría como Fer quiso, pues es una forma de honrar su memoria. “Es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrarlo”. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿Cómo recuerda a su hijo?

“Bueno, creo que como lo recordamos todos los que tuvimos la gran fortuna de conocer y convivir con él; Fer era un gran ser humano, excelente hombre y maravilloso hijo, generoso, educado, atento y muy amoroso; antes de enfermar, venía mucho a estar con sus padres, pasaba mucho tiempo con ellos, él amaba a sus ‘viejos’, como les decía; en verdad era un hijo ejemplar”.

-¿Convivías con él?

“Por supuesto... tantos años he vivido con ellos, muchos procesos, muchas situaciones de alegría, de felicidad, de tristeza, y bueno, para eso son los amigos, y yo a Rosa la considero mi amiga del alma y he aprendido a conocerla muy bien, por ello me duele tanto el pensar que su calvario no termina y que la pobre aún no ha superado este duelo terrible de perder a sus dos grandes hombres, y ahí le viene otra pérdida”.

En su testamento, Fernando trató de dejar protegidos a sus seres queridos, ente ellos sus papás. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿De qué pérdida hablas?

“Bueno, la semana pasada vi a Rosa muy triste, decepcionada; le pregunté que si podía ayudarle en algo y me dijo que no entendía por qué las desgracias no se detenían. Quienes la conocemos sabemos que es un roble y que no le gusta demostrar debilidad, pero en verdad que sí la noté muy triste, y me contó que recibió la llamada de un supuesto notario que le dijo que querían revocar el usufructo de su departamento, por instrucciones de su exnuera (la exconductora), y que podría perder su departamento”.

-¿Eso es posible?

“Créeme que todo es posible, y más sabiendo de quien viene, por eso no lo duda ni un segundo; al final la relación entre ellas se perdió por completo, porque una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, y el comportamiento, la manera en que esa mujer se manejó con Fer no fue la mejor”.

-¿Por ahora no hay relación de la señora Rosa con la familia que dejó Fer?

“No, ninguna, desde que Fernando murió. Antes de morir se reunían en Cuernavaca o cuando él venía a la Ciudad de México a recogerlos, pasaban de rápido a saludar a doña doña Rosa y don Norberto, pero desde ese entonces nada”.

Alrededor de las 12 del día, llegó de Cuernavaca, donde vive, la viuda de Fer, Anna Ferro, con una maleta llena de cosas y un pastel. Una persona le ayudó a cargarlo. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿Pero Fer no dejó protegidos a sus padres, económicamente?

“Fer fue un hombre que trabajó mucho, que jamás

dejó ni un solo momento de estar muy activo laboralmente, pero nadie puede solventar una enfermedad, un cáncer, por 10 años sin que se le acaben sus ahorros, porque dejas de trabajar con tantas quimioterapias y radiaciones, y luego ni hablar de una pandemia; al contrario, al final los padres de Fer lo apoyaban y generaron un trabajo, el del café. Ellos ayudaban con lo que podían,pero Fer fue tan bueno, que pensó en todo y por ello le dejó a su padres ese departamento con usufructo vitalicio”.

La viuda del conductor no ha dejado de frecuentar a su suegra, quien vive sola en el departamento que le dejó Fernando del Solar. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿Qué significa eso?

“Fer pensó en todo momento en su familia y como pudo los protegió; yo sé que el dinero se terminó por su enfermedad. Pero en el caso del departamento donde vive su mamá, ante la ley, él estipuló que el departamento era un usufructo vitalicio, que al final es parte de lo que dejó a sus herederos, pero que hasta que su madre muriera pueden tomar posesión, y lo que ahora sucede es que a su exnuera no le importa, quiere revocar y tomar posesión lo más pronto posible de esa propiedad”.

-Pero la exnuera sabía que así lo había dejado Fer, ¿cierto?

“Claro, te digo que cuando ellos se casaron, ya vivían los papás de Fer ahí; ella (la exnuera) sabía que Fernando deseaba que se manejaran las cosas de tal manera de dejar protegidos a sus papás, y tenía entendido que dejó muy claro en su testamento que esa propiedad era para que vivieran doña Rosa y don Norberto, y que luego cuando fallecieran, pasaría a ser para sus herederos, pero ella ya quiere adelantar los procesos para tomar posesión y sacar a la señora de ahí”.

Su viuda, Anna Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de un departamento en la Benito Juárez, así como otro departamento ubicado en Periférico Sur (CDMX). / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-¿Qué dicen las hermanas de Fer? ¿Ellas saben de esto?

“No sé si lo sepan, la verdad es que a mí me lo contó Rosa, aunque no creo que quiera más conflictos, pero se me hace injusto que la última voluntad de Fernando no se respete y quieran echar a la calle a su mamá; y si yo te contara todo lo que sé, de verdad que se le caería la mascara, pero no me corresponde, ya irán saliendo las verdades de todo”.

-¿Tiene abogados que la apoyen?

“No sé, la verdad es que no me comentó nada sobre eso, solo la vi que estaba muy triste. Pues imagínate, la verdad es que no tiene a dónde ir, y claro que no desea irse a meter a casa de alguna de sus hijas, aunque ellas la recibirían. Espero que pronto se solucionen las cosas; Rosa es una buena mujer que ha tenido muchos duelos en su vida y me gustaría que ya estuviera tranquila”, finalizó.

Rosa Lina Servidio publicó contundentes mensajes a través de Facebook, en los que mostró su apoyo a la instructora de yoga. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

La abogada Mariana Mateos nos explicó qué procede legalmente

Fernando del Solar y su ex se casaron en 2010, formaron una familia y se divorciaron en 2015. Se dice que al momento de divorciarse, ambos hicieron repartición de bienes, pues estaban casados bajo el régimen de bienes mancomunados, pero decidieron hacer un fideicomiso para sus herederos.

-Fernando dejó a sus padres un usufructo que ellos tendrían el derecho de vivir en el departamento de la Del Valle, y al morir, el bien pasaría a sus herederos; en este caso, ¿su exmujer podría imputar el usufructo?

“La única persona que puede imputar es él, nadie más, y en este caso ya falleció, estamos hablando de Fernando del Solar, de nadie más. El usufructo vitalicio es un derecho que permite que una persona disfrute de un bien (sea el que fuere) durante toda su vida, sea o no de su propiedad”.

La abogada asegura que: “La única persona que podría imputar (el usufructo del departamento) sería él (Fernando del Solar), nadie más. Pero en este caso, él ya falleció”. / TVNotas: Francisco Mancera

-Esto de que se quiera impugnar es común?

“Este derecho está conformado por dos partes: la persona que hereda (el usufructuario) y la persona que es propietaria del bien (el nudo propietario), pero que no lo puede disfrutar. Este tipo de situaciones son muy comunes cuando se hereda una vivienda”.

-¿Este derecho se puede ceder?

“El derecho de usufructo no se puede ceder. Como usufructuario, estás en la obligación de asumir el coste de las mejoras y reparaciones ordinarias para el mantenimiento del bien en cuestión. Si heredas una casa en perfecto estado, deberás de mantenerla de esta forma. Siguiendo con este tema, podrás realizar reformas y mejoras a la casa que heredes, pero no pueden afectar a la forma. En otras palabras: puedes reformar, pero no construir otra planta”.

Al parecer, ni Anna ni su cuñada están enteradas del problema que enfrenta doña Rosa con la ex de Fernando. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz

-De alguna otra manera, ¿se puede perder el usufructo?

“El usufructo vitalicio puede extinguirse por estos motivos:

1. Fallecimiento del usufructuario. En este caso, el nudo propietario pasa a tener plena propiedad del bien. Para hacerlo posible y cancelar el derecho de usufructo, se tiene que presentar, en el Registro de la Propiedad, el certificado de defunción. 2. Renuncia del usufructuario. Pérdida completa de la cosa-objeto o bien del usufructo”, explicó.