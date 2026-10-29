Mafe Walker reaparece en el Beliween y lanza inquietante advertencia: ¿Llegarán los extraterrestres?

La fiesta de Halloween de Belinda volvió a dar de qué hablar, pero esta vez una inesperada invitada terminó llevándose gran parte de la atención. Entre celebridades, disfraces espectaculares y una temática inspirada en extraterrestres, Mafe Walker reapareció frente a las cámaras y fiel a su estilo lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas. ¿Los extraterrestres tienen fecha de llegada?

Mira: ¿Qué fue de Mafe Walker? Así luce hoy tras volverse viral por ¡hablar con extraterrestres!

¿Mafe Walker reapareció en la fiesta de Halloween de Belinda 2026 y qué dijo sobre los extraterrestres?

Mafe Walker, la creadora de contenido conocida por afirmar que habla un supuesto idioma extraterrestre, reapareció públicamente en la fiesta de Halloween de Belinda, celebrada el miércoles 28 de octubre de 2026.

La colombiana llegó a la alfombra roja con un llamativo disfraz de extraterrestre, luciendo la piel pintada de verde y accesorios que complementaban su caracterización. Su presencia encajó con la temática alienígena que la cantante eligió para su celebración de este año.

Pero lo que más llamó la atención fue su mensaje ante las cámaras. Mafe Walker aseguró, entre gritos, que los extraterrestres están por llegar a la Tierra y provocar un cambio importante, una declaración relacionada con las creencias que ha compartido en redes sociales. No existe evidencia científica que respalde esa afirmación.

Mafe Walker

¿Qué hacía Mafe Walker en la fiesta de Halloween de Belinda 2026 y por qué la cantante imitó su idioma extraterrestre?

Mafe Walker no solo asistió al Beliween 2026, también participó en la promoción de la fiesta de Halloween de Belinda. Ambas protagonizaron un video que se volvió tendencia este jueves 29 de octubre, luego de que la cantante imitara el supuesto idioma extraterrestre de la influencer para anunciar su celebración intergaláctica.

El video de Belinda y Mafe Walker generó comentarios por un momento que algunos usuarios consideraron incómodo. Sin embargo todo formó parte de una escena promocional en la que Walker habló de un supuesto portal dimensional y la cantante respondió imitando sus característicos sonidos.

La participación de Mafe Walker fue parte de la temática extraterrestre del Beliween 2026, que también contó con un video de Jaime Maussan simulando un reporte sobre señales espaciales. La influencer acudió como invitada especial a la fiesta, donde los ovnis, las naves espaciales y los seres de otros planetas fueron protagonistas.

¡EL ENCUENTRO MÁS GALÁCTICO! 👽💚 Belinda y Mafe Walker juntas en la Beliween hablando en “Código alien”. 🛸✨ ¡Este momento tenía que quedar para la historia! 📹: RRSS https://t.co/NanUopyNME — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 29, 2026

¿Quién es Mafe Walker, la mujer que asegura hablar el idioma extraterrestre?

Mafe Walker es una influencer colombiana que se hizo viral por asegurar que puede comunicarse con extraterrestres mediante sonidos que identifica como un lenguaje cósmico. Sus videos despertaron curiosidad, críticas y numerosos memes en redes sociales.

Actualmente, Mafe Walker trabaja como creadora de contenido y guía espiritual, compartiendo mensajes sobre supuestas conexiones extraterrestres, energías y códigos galácticos. También ofrece sesiones relacionadas con la espiritualidad y la llamada reprogramación galáctica.

Mafe Walker también ha participado en programas de televisión, como La casa de los famosos Colombia en 2024. El 23 de octubre de 2026 apareció en Venga la alegría, donde habló sobre supuestos mensajes interdimensionales y cambios que, según sus creencias, ocurrirían en 2027.