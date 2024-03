‘Mago Frank’ se someterá a una cirugía para tratar grave afección: “Lo que diga Dios”

Francisco Suárez, mejor conocido en el mundo artístico como ‘el Mago Frank’, confesó que próximamente se someterá a una cirugía para tratar una afección que le limita la movilidad.

Recientemente, las cámaras de De primera mano captaron al también presentador caminando con ayuda de una andadera en un evento público. Al ver esto, el corresponsal del programa le cuestionó si se había lastimado o si tenía algún problema de salud.

De forma amable, el famoso reveló que los médicos le detectaron un problema en la rodilla, por lo que tendrá que ser operado para que le pongan una prótesis y pueda caminar con normalidad.

“Me empezó a doler la rodilla y dio (todo) de sí la rodilla y estoy en espera de una prótesis, pero tiene que estar sana la rodilla para hacer eso, pero sigo trabajando. Sigo haciendo mi vida normal” Mago Frank

#MagoFrank revela que enfrenta MAL estado de SALUD, revela que necesita una cirugía#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/3LfWxKuKZN — De Primera Mano (@deprimeramano) March 28, 2024

‘Mago Frank’ da detalles de su afección

El conductor mencionó que su mal se dio a raíz de un accidente en carretera que sufrió hace 30 años. Dicho percance provocó que el cartílago de la rodilla “estallara” y sus huesos estén “rozando” sin protección de por medio.

“El cartílago que está en medio de la tibia y el fémur estalló. Ahorita no hay nada que lo (proteja). No hay colchoncito, estoy hueso con hueso y eso es lo que me duele”, indicó.

Mago Frank abrazando a su conejo Blas

¿Cuándo será la cirugía del ‘Mago Frank’?

Durante la conversación, Francisco reiteró que aún no hay una fecha programada para que se opere, pues todavía sigue en terapia para que la rodilla esté en “condiciones óptimas” y pueda someterse al procedimiento. Sin embargo, mencionó que, “en dos meses” podrá “andar con normalidad”.

Para finalizar, aclaró que esta situación no detendrá su carrera profesional y mencionó que todo lo deja “en manos de Dios”.

“Lo que diga Dios primero. Cada vez que rezo un Padre Nuestro, le digo: ‘Hágase su voluntad en la tierra, en el cielo y en mi rodilla’. Me está oyendo. Creo que, en un par de meses, puedo estar caminando. Depende de la terapia, de que esté desinflamada la rodilla. No puedo (dejar de trabajar)”, concluyó.

Mago Frank y su conejo Blas en el foro de Hoy

