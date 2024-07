Mamá de Gala Montes ¡no se deja de las críticas! afirma que la sociedad “está podrida”

En nuestro martes de TVNotas, la madre de Gala Montes, quien en el pasado enfermó de cáncer y a la par era mánager de su hija, nos platicó que la actriz no solo la despidió, sino que también la dejó a su suerte por “resentimientos y problemas psicológicos”.

En respuesta, la protagonista de ‘Vivir de amor’ aseguró que su mamá es una persona “narcisista” que la agredía a ella y su hermana, tanto física como emocionalmente. Además de acusarla de querer “vivir a sus costillas”.

Las acusaciones han sido negadas por Crista Montes, quien dice solo tener la intención de que le paguen lo que le corresponde por haber trabajado 18 años junto a la celebridad. Incluso, afirmó no tener miedo de que este asunto llegue a los tribunales, pues también tiene pruebas de que ella era v10l3nt4d4 por sus hijas.

En tanto que Beba Montes, hermana de Gala, respaldó la versión de la famosa y mostró unas conversaciones en las que aparentemente Crista la insultaba por su físico.

Mamá de Gala Montes afirma que la sociedad está “podrida”

Por supuesto, esta controversia ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos aseguran que Gala le debe respeto a su madre, otros consideran que la señora realmente desea vivir del triunfo de su hija.

En medio de todo esto, Crista usó su Instagram para compartir una fotografía con su circulo cercano, junto a un mensaje afirmando que la sociedad está “podrida”.

A palabras de la señora, el mundo está empeorando debido a que los jóvenes fomentan “el bullying” y “la v10l3nc14” en contra de las mujeres.

“Compruebo que somos una sociedad PODRIDA. Disque buscan justicia y se hacen pen… todos los medios y los comunicadores y los jóvenes fomentan el b*llying el m4chismo la injusticia la v¡0lenc¡a contra la mujer. Y yo lo estoy viviendo” Gala Montes

Pese a que se siente molesta por esta situación, se dijo agradecida por tener amigos que la apoyen en estos momentos tan complicados: “Critican y yo no noto ni en lis profesionales si empatía. Si no fuera por mis amigas y familia, hoy no sería nada Gracias por darme esa fuerza que hoy necesito”, indicó.

Gala Montes está aliviada de haber expuesto a su mamá

Si bien hasta ahora no se ha pronunciado ante el reciente mensaje de su mamá, Gala Montes admitió en su momento que no esperaba que las cosas escalaran hasta “este punto”. No obstante, estaba aliviada de contar su historia y ver cómo la gente “le ponía un alto” a Crista.

“¿Cómo estoy? Aliviada, sin un peso en mis hombros. Alegre de que alguien por fin me ayude y le ponga un alto y esos son todos ustedes, todo México, para su desgracia. Es triste que las cosas escalaran hasta este punto, pero, por como la escaneo, no había de otra. Esta es mi opinión, igual puede estar equivocada”, expresó.

