Mamá de Geraldine Bazán rechaza a Giovanni Medina como posible yerno

Hace unos días salieron a la luz, unas fotografías en las que Geraldine Bazán y Giovani Medina aparecen disfrutando unas vacaciones en un parque de diversiones junto a sus hijos. Las imágenes desataron los rumores de un posible romance entre la actriz y el ex de Ninel Conde.

Ante estos rumores, Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán y manáger de la actriz, reaccionó y defendió a su hija y aclaró su vínculo con el empresario, Giovanni Medina.

Las imágenes se hicieron virales / TikTok

“Nada que ver, todo eso es mentira. Es como cuando se fueron a Israel, Gabriel y mi hija... era un viaje patrocinado, pura publicidad. Pero esto de que anda con Giovanni, por favor no le acomoden nada sé que la quieren ver feliz, pero no, ni con Lupillo, ni con Nones, ni con Palomares, ya no le acomoden nada a mi hija”.

Captura de pantalla

Sobre si le gustaría tener a Giovanni Medina como yerno, Rosalba Ortiz fue tajante con su respuesta.

“No, no para nada, ni ustedes se la creen, no son los mismos intereses, no son las mismas carreras. No lo conozco, no me cae mal, pero simplemente nada que ver”, expresó. Rosalba Ortiz

Mamá de Geraldine Bazán responde si su hija sale con alguien

Rosalba Ortiz aclaró que desconoce si su hija está soltera, pero asegura que tiene una vida social activa y se permite salir y viajar con sus amigos.

“Eso si no lo sé porque no me duermo en su casa, a lo mejor sí saldrá, tiene muchas amistades y se va de viaje con sus amigos”, concluyó en un encuentro con la prensa.