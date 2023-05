Mánager de Grupo Firme es demandado por no darle pensión alimenticia a sus hijos

Alexandra González, expareja de Vicente Zambrano, también reveló que el mánager la ha agredido.

Luego de la polémica con sus guardias de seguridad, Grupo Firme vuelve a estar en el ojo del huracán debido a una demanda por pensión alimenticia en contra de Vicente Zambrano, quien es el Road Mánager de la agrupación.

A través de redes sociales, Alexandra González contó que su exesposo y padre de su hijo ya tiene una “sentencia dictada” por parte de un juez para que cumpla con sus obligaciones con el menor.

Bajo este panorama, también aprovechó para aclarar que jamás se ha negado a que vea al niño, pero que, desde antes de que procediera legalmente, lo había dejado de buscar, sin motivo aparente.

“Desde antes que supiera de la demanda, desde antes que pusiera la orden de restricción, dejó de buscar a mi hijo, por el simple hecho de no tener un contacto con él”, apuntó la presentadora.

Alexandra González acusa a Vicente Zambrano de no convivir con su hijo, incluso antes de que iniciara un proceso legal en su contra. / Instagram: @vicnte_zambrano

Aunque no descarta un acuerdo con Zambrano, aseguró que su único objetivo de hacer pública su situación es que cumpla con sus responsabilidades y motivar a otras mujeres a que procedan legalmente, en caso de que estén pasando por algo similar.

“Si el día de hoy, me llega a pasar algo, ya saben quién fue. Mi pelea ni siquiera es con él, simplemente estoy luchando por un derecho de mi hijo, no es con él, no es con su familia. Yo no tengo nada en contra de él”, sostuvo.

Alexandra González dice que Vicente Zambrano la ha insultado

Alexandra González admitió que la batalla legal no ha sido nada fácil, principalmente, por las críticas que ha recibido por no “quedarse callada” ante lo que vive, además de que también ha soportado insultos de Vicente Zambrano.

“A mí no me importaba, de repente, la violencia económica, sus ofensas, porque son muchas ofensas y las tengo guardadas y las puedo publicar, o sea, no crean que es de ahorita, es de hace mucho tiempo”, expresó.

Alexandra González asegura que Vicente Zambrano la ha agredido en diversas ocasiones. / Instagram: @alexandragleztv

Alexandra González lamenta que Vicente Zambrano no se haga responsable de sus hijos

Para Alexandra González, no es válido que Vicente Zambrano no se haga responsable de sus hijos y les aconsejó a sus futuras parejas que lo cuestionaran acerca del tema.

“Los hijos no son perritos. Ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste dos veces ¿vas a ir por la tercera? No se vale. Si van a salir con un hombre con hijos, pregúnteles cuánto le depositan a sus hijos y cuánto tiempo les dedican a sus hijos”, mencionó.

Como conclusión, recalcó que no era una “mentirosa”, ya que ella no “inventa” que cumple con sus hijos o “puestos que no tiene”, y dijo que hablaría con su abogado para hablar más del proceso legal.

Alexandra González dice que tiene pruebas en contra de Vicente Zambrano, pero que no las puede mostrar por el proceso legal. / Instagram: @alexandragleztv

