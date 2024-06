Manelyk explica en exclusiva para TVNotas por qué no funcionan los romances de reality

TVNotas estrenó un nuevo capítulo de ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, la invitada especial fue Manelyk González, quien es principalmente conocida por su participación en realties como ‘Acapulco shore’ y ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Durante la plática, la influencer habló un poco de su carrera y explicó el motivo por el que, para ella, los romances que nacen en un reality terminan fracasando.

Recordemos que la joven mantuvo una relación con Jawy Méndez, quien actualmente está en ‘MasterChef Celebrity’, durante algunas temporadas de ‘Acapulco Shore’, por lo que no es ajena al tema de los noviazgos en los programas de telerealidad.

Manelyk González en ‘El mitangrit’ de TVNotas / Captura de pantalla

Mane explica por qué no funcionan los noviazgos en los realities

A palabras de Mane, las personas suelen “perderse” en los realities, es decir, se olvidan del mundo real, por lo que, al enamorarse, lo hacen de alguien que realmente “no existe”.

“Tú vives en un mundo paralelo cuando estás en un reality. Estás en un minimundo, eso es todo para ti. Te enamoras de una persona que no conoces en la vida real. No conoces a esa persona estresada, con problemas, sin trabajo, sin dinero. Conoces a una persona en su versión más bonita”. Mane

Asimismo, señaló que, al volver a la realidad, se descubren muchas facetas desconocidas de esa persona, lo que ocasiona problemas y, a la larga, una ruptura definitiva.

“Cuando sales a la realidad, te enfrentas con problemas reales y dices ‘wow, ese no eras tú’. Empiezan muchos problemas porque no conoces a esta persona del mundo real. Entonces truenas porque no es de la persona de la que te enamoraste”, indicó.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Mane relata lo difícil que fue “deslindarse” de ‘Acapulco shore’

Mane contó que, cuando decidió salir de ‘Acapulco Shore’, le fue difícil encontrar un empleo, pues los productores le tenían cierto “pavor” por todas las polémicas que tuvo en el programa de MTV.

“Era como de: ‘Esta niña es el demonio. Trae problemas. No sabe trabajar’. Me decían: ‘No’ y me cerraban puertas. Me costó mucho trabajo que me dieran otro reality. Hasta que la gente me conoce”, señaló.

Para finalizar, manifestó que no se arrepiente de su pasado, pues eso fue lo que la ayudó a saltar a la fama y participar en diversos proyectos.

Mane / Facebook: Manelyk González

