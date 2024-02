Manelyk González revela que fue hospitalizada por una congestión alcohólica: “Me hizo mal”

Sin duda alguna, Manelyk González es una de las creadoras de contenido más polémicas de la farándula mexicana. La también presentadora de 35 años ha dado de qué hablar por sus ácidas opiniones sobre ciertas situaciones o celebridades.

Si bien Mane se ha destacado por su participación en diversos realities, Acapulco shore ha sido su programa más importante, pues justamente de allí nació su fama.

Pese a que este show la ayudó a hacerse conocida entre el público, también la hizo vivir experiencias desagradables, como la vez en la que fue hospitalizada de emergencia a causa de una congestión alcohólica.

Recordemos que este reality show sigue la vida de varios jóvenes que hospedan por un mes en Acapulco para ir de fiesta y tomar bebidas alcohólicas hasta llegar el estado de ebriedad.

Mane fue hospitalizada / Facebook: Manelyk González

Mane recuerda su congestión alcohólica

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, la exintegrante de La casa de los famosos Telemundo reveló que, durante una de las primeras temporadas de Acapulco shore fue hospitalizada de emergencia.

Pese a que los doctores le comentaron que había sido una congestión alcohólica, afirmó que, probablemente, comió algo que le cayó mal en su momento.

“Una vez me llevaron al hospital. Ellos dijeron que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que me haya dado una congestión alcohólica. Fue algo que comí. Ne hizo mal. Yo me bajé al baño y empecé a vomitar; estuve como una hora. No me podía parar del baño”. Mane

La también modelo admitió que, en aquella ocasión, llegó a pensar que había vuelto a quedar embarazada de Jawy, quien era su novio en ese entonces.

“Se da cuenta producción por las cámaras, y ya bajan por mí. Me llevan al hospital y yo dije: ‘¡Ay, Dios mío! será que esté embarazada otra vez y de este imbécil (refiriéndose a Jawy). Gracias a Dios no, dijeron que era una congestión alcohólica que no podía tomar y que me tenía que tranquilizar”, dijo

Mane revela cuánto le pagaban en Acapulco shore

En la plática, la influencer reveló que, durante la primera temporada del show, no había un guión escrito y la producción solo se enfocaba en que los participantes “echaran la fiesta”. También contó que, en aquel entonces, les daban “muy poco” sueldo.

“Es que era ya demasiado tiempo de grabación. En ese entonces nos pagaron 200 por temporada”. Mane

