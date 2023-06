Marco Antonio Regil dio en adopción a su perrita y en redes no lo perdonan: “Eso no se hace”

Marco Antonio Regil dio los argumentos de por qué tomó esta decisión con su querida mascota.

Recientemente se divulgó que el conductor de televisión dio en adopción a su perrita Luna luego de que su mascota se recuperara del parvovirus. Algunos lo consideraron como algo cruel. Sin embargo, él compartió que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

Las críticas a través de redes sociales en torno a la decisión de darla en adopción se dirigían al hecho de que él fue quien decidió adoptarla y que no estaba contemplando los sentimientos del animal, aunque a través de su posteo en Instagram, él aseguraba que todo lo hizo por el bienestar de Luna.

Su publicación decía lo siguiente: “Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo”, comenzó la misiva.

Perrita Luna con su nueva familia / Instagram: @marcoantonioregil



“Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida”, dijo en manera de que siempre velo por el bienestar del lomito.

Y es que sin pensar en lo que vendría después, trató de argumentar lo escrito: “Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes, los animales son iguales, y a Luna le viene mejor una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer”

Y añadió: “Por eso, al ver los cambios tan positivos que ha tenido, decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre”.

Marco Antonio Regil ha recibido duras críticas por usuarios en redes sociales.

/ Instagram: @marcoantonioregil



En este momento agradeció a la nueva familia que se hará cargo de Luna:

“Le agradezco mucho a mi querido @cesarsway por su amor y paciencia para rehabilitar a Luna, a Luis y Mayté, sus nuevos papás adoptivos y sobre todo a Fala, su nueva hermanita, que desde el primer día la llenó de besos, confianza y hasta le cedió un lugar en su camita para dormir pegadas”.

Sin embargo, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y con todo se le fueron a la yugular:

"¡Uy no! Que triste leer esto. Eso no se le hace a un perrhijo”, “Que pena, eso no es soltar ni dejar ir, no puedes usar ese tipo de frases en esta ocasión”, “Lo hubieras pensado antes de tenerla, tu serás para ella su familia para siempre y en este caso la abandonaste. En fin”.

Marco Antonio Regil dio los argumentos de por qué tomó esta decisión con su querida mascota.

/ Instagram: @marcoantonioregil

“He leído mucho de lo que hablas y promueves en el sentido positivo, lamento decir que en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo.”, escribió una fan.

“Estimado Marco (...) casi siempre estoy de acuerdo con tus publicaciones, esta vez no lo estoy, se trata de un ser vivo que uno ama, perro, gato, lagartija. Uno crea vínculos afectivos con ese ser y viceversa, no sólo pensemos en nosotros, pensemos en ellos, nos aman incondicionalmente, hay miles de formas para adaptarnos a la convivencia, sin tener que sacrificar ese vínculo”.

No obstante, también hubo internautas que defendieron al conductor y estuvieron de acuerdo con él en que dejar ir es uno de los actos de amor más grandes.