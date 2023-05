María Ibarra habla sobre el proceso que vive su familia respecto al caso de su tío Luis de Llano

María Ibarra es hija de Benny Ibarra y Celina del Villar, y es modelo profesional.

La modelo María Ibarra rompió el silencio respecto al proceso legal que está viviendo su tío,Luis de Llano Macedo, donde dijo que no quiere hablar por respeto a su familia.

Recordemos que el productor está en un proceso legal, el cual el pasado 10 de mayo recibió una sentencia de ofrecer disculpas públicas y una reparación del daño, tras tener una demanda por daño moral interpuesta por Sasha Sokol con quien tuvo una relación cuando ella tenía 14 años y él 39.

María quien llegó a la alfombra roja de un desfile de la diseñadora Vero Díaz que se realizó en un hotel en Reforma, comentó al encuentro con los medios que le preguntaron sobre el proceso que lleva su tío y dijo: “de eso no me pregunten por favor, por respeto a mí, y mi familia, no me pregunten esas cosas. Gracias”.

María pasó por la alfombra roja del desfile Fall Winter de la diseñadora de modas Vero Díaz, que se realizó en un Hotel de Reforma / Essenet Hernández

Al preguntarle cómo se siente estar en este desfile, María comentó: “me siento muy feliz, he modelado en este desfile como unas cuatro veces, para esta gran diseñadora que adoro. Estoy muy emocionada, y esta es la primera vez que la veo del otro lado”.

Al cuestionarla sobre si recibe algunos consejos por parte de su mamá la también modelo Celina del Villar, contó: “de entrada llevarse unas plantillas, llevarse siempre algo de comer, un snacks o unas nueces, ser amable con la gente. Ser humilde y no estar en el teléfono”:

Al querer saber qué proyectos tiene en puerta María indicó: “ahorita estoy viendo a qué parte de Europa, me voy a ir a trabajar unos mesecitos. Estoy entre Milán, París o Alemania tal vez, no lo sé”.

La hija mayor de Benny Ibarra, dijo que aún está decidiendo a qué ciudad o país europeo se va a ir a trabajar; está entre Milán, París o Alemania. / Instagram: @mariaibarradv

Recordemos que la joven es la hija mayor de Celina del Villar y Benny Ibarra Jr, estudió modelaje donde debutó en el 2019 en la semana de la moda.

Desde chiquita ha lidiado con la fama de sus padres, ya que Celina es una reconocida modelo a nivel internacional y su padre, integrante de una de las bandas más icónicas de los años 80 ‘s, 90' s y 00 ‘s como Timbiriche. Además, su abuelita es la actriz, cantante y productora teatral Julissa, y su tío es Luis de Llano Macedo.