María José habla sobre las críticas por su físico: “Ya sé que soy como Bob esponja”

María José es una de las cantantes más talentosas de México. Sin embargo, esto su popularidad le ha hecho ser blanco de críticas en algunas ocasiones.

La exintegrante de ‘Kabah’ ha sido señalada por no ser parte de los estereotipos de belleza desde que inició su carrera y ha luchado contracorriente en ese tema, como muchas otras famosas.

En una reciente entrevista con un portal, María José se comparó con el personaje de caricatura, Bob esponja.

“Todo el tiempo me han criticado, sobre todo en redes sociales porque estoy ‘muy cuadradita’ y yo digo ‘sí, lo sé, soy como Bob Esponja, nací sin cintura’ y he tenido diferentes pesos en mi vida”, comentó.

Checa: Mariana Echeverria alarma a sus seguidores con impactante mensaje: “Estoy rebasada de la vida”

María José habló de los estereotipos / Instagram: @lajosa

María José y su lucha con el peso siendo figura pública

Además, la cantante ahondó en el tema diciendo que ha subido y bajado de peso durante algunas etapas de su vida, sobre todo luego de haber cumplido 40 años.

“Me gusta compartir estas cosas, hace que la gente se identifique conmigo, de que no son las únicas. Por ejemplo, yo nunca he podido tener el cuerpo del estereotipo de las televisoras, no lo tengo”, confesó.

Puedes ver: ¿Despidieron a los conductores de Venga la alegría fin de semana? Misteriosas pistas de cambios que vendrían

María José ha lidiado con su peso / Instagram: @lajosa

Además, indicó que es por eso que usa su plataforma para mandar un mensaje muy importante, el crear consciencia de los estilos de belleza distintos, así como la identidad de cada quién, lo que integra en sus shows con participaciones de una bailarina con sobrepeso, por ejemplo.

“Tengo diferentes tamaños físicos, no solamente en bailarines, sino en músicos y todos están al frente, están ahí y aquí el tema del cuerpo no es lo importante”, concluyó.

Mira: La casa de los famosos México: Los próximos confirmados se filtran ¡La polémica regresa!