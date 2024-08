¿Mariana Echeverría saldrá de ‘Me caigo de risa’? Faisy habla del futuro de la conductora en el programa

Mariana Echeverría ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Desafortunadamente, no por algo bueno, sino por ciertos comportamientos que ha tenido en ‘La casa de los famosos México’.

Los fanáticos del reality se han mostrado molestos por la forma como la presentadora se ha expresado de otras habitantes, principalmente de Briggitte Bozzo, a quien, según los internautas, hasta le ha llegado a esconder la comida.

Aunado a esto, excompañeros de trabajo como Raúl Magaña o Wanders lover han dicho que es una persona controladora y grosera. A raíz de esto, muchos se han cuestionado el futuro profesional tras su salida del concurso, sobretodo en ‘Me caigo de risa’. En tu revista TVNotas te contamos que el esposo de Mariana está preocupado porque llegue a perder contratos, después de que su imagen pública no ha quedado muy bien, y ya quiere que salga del reality.

Si bien la celebridad ya no participó en la última temporada de ‘Me caigo de risa’, Faisy, conductor estelar del programa, afirmó en su momento que ella seguía perteneciendo a la llamada ‘Familia disfuncional’, sugiriendo que, tal vez podría volver al show en el futuro.

Mariana Echeverría

Te recomendamos: Esposo de Mariana Echeverría estaría teniendo problemas en su carrera por la participación de ella en LCDLFM

Faisy revela qué pasará con Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’

En un encuentro con la prensa, Faisy dejó en claro que, pese a que Mariana ha hablado de los conflictos que han tenido en los últimos meses, no le gustaría entrar en un juego de “dimes y diretes”.

“Mariana es la que ha ventilado eso en sus publicaciones antes de entrar a la casa, o en la entrevista de Yordi (Rosado). Yo lo que intento es tirar buena onda. Mariana es una persona con la que he convivido mucho tiempo de mi vida. Hemos compartido nueve temporadas de ‘Me caigo de risa’” Faisy

Al cuestionarle sobre si Mariana regresará a ‘Me caigo de risa’, simplemente se limitó a decir que, si una persona no se siente cómoda en algún lugar, lo mejor es retirarse. Recordó que, en su momento, sacó a la conductora de ‘Faisy Night’ por ciertas diferencias que tuvieron.

“Cuando era productor ejecutivo de ‘Faisy Nights’, fue cuando tomé la decisión de yo seguir, porque no me la pasaba bien. Yo no puedo sacarla ni no sacarla (de MCDR), eso está en las manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que, cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No vinimos a aguantar”, indicó.

Para finalizar, dijo sentirse sorprendido tras escuchar que Mariana le echaba la culpa de los problemas en su salud mental: “Si ella no estaba cómoda conmigo ¿por qué seguía cerca de mí?” y reiteró que, pese a todo, le desea lo mejor.

No te pierdas: David Ortega vs. Ricardo Peralta: El modelo lo quiere tundir por hablar de él en LCDLFM: “Lo voy a encarar”

¿Cuál fue el conflicto entre Faisy y Mariana Echeverría?

Hace algunos meses, TVNotas te contó en exclusiva que Mariana Echeverría y Faisy tuvieron un desencuentro mientras estaban grabando ‘Faisy Nights’ de Unicable. La discusión entre ellos escaló a tal punto que la conductora terminó llorando en su camerino después de que su amigo la llamara “g0rd4”.

Después de lo sucedido, Mariana dejó de ser parte del programa de Faisy y se dudó su participación en la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, donde era una de las favoritas y él es el conductor.

Durante su estancia en ‘LCDLFM’, la conductora aseguró que ya había arreglado las cosas con su colega: “Lo solucioné, él su camino, yo mi camino. Los dos trabajamos en la misma empresa, voy a seguir trabajando con él”, señaló.

Mira: LCDLFM: Luis ‘Potro’ reacciona al ver que Gomita lloró después de que la comparó con ‘mamá Coco’