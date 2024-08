Mariana Echeverría tiene abogada vinculada a la prácticas de santería, según Chisme no like

Mariana Echeverría sigue en el ojo del huracán tras su polémica participación en ‘La casa de los famosos México’. Ahora, nuevas acusaciones la rodean, esta vez relacionadas con antiguos compañeros de trabajo y controversias personales. Durante su aparición en el programa ‘Cuéntamelo ya!’, se le mostraron comentarios negativos, entre ellos, el de Raúl Magaña, quien mencionó que era difícil trabajar con ella.

Además, la actriz Fátima Torre usó su cuenta de Instagram para acusar a Mariana de acoso cuando compartieron escenario en ‘Me caigo de risa’. Por su parte, Gloria Aura también recordó haber consolado a compañeras del CEA de Televisa que habían sido agredidas por Echeverría en su época de estudiantes.

La situación empeoró cuando el programa ‘Chisme no like’ reveló más detalles escabrosos sobre su vida personal, insinuando que la conductora estaría relacionada con una abogada que hace trabajos de magia, quien habría ayudado a la actriz. Adicionalmente, según reporteros de ese programa y de Kadri paparazzi, Mariana habría estado presente en una reunión en la que un joven murió durante un juego de puntería y presuntamente habría tenido algún vínculo con eso, aunque esto fue dado a conocer por terceras personas y no hay confirmación alguna. También se ha mencionado otro caso en el que un chico falleció al saltar de un crucero en Brasil hace diez años, quien supuestamente quería impresionarla.

Mariana Echeverría habla de la posibilidad de ser madre de nuevo

Abogada de Mariana Echeverría es relacionada con santería

Las investigaciones de ‘Chisme no like’ señalan que la abogada de Mariana , Claudia Alcocer, es una figura polémica que ha sido acusada de prácticas poco éticas en sus casos legales.

Según ‘Chisme no like’, Alcocer ha sido señalada no solo por sus métodos legales extremos y poco convencionales, sino también por supuestas prácticas de santería. Informantes aseguran que utiliza estas tácticas para intimidar a sus clientes y ganar poder sobre los casos que maneja, lo que ha permitido que las investigaciones contra Echeverría no avancen judicialmente.

Mariana reacciona a fuertes acusaciones

Con este panorama, las polémicas parecen no tener fin para Mariana Echeverría, incluso con señalamientos de haber estado presente y presuntamente relacionada en eventos en los que fallecieron jóvenes.

Al salir de Televisa, fue abordada por un reportero de Kadri paparazzi, quien le preguntó sobre la muerte de un joven como resultado de un supuesto juego de puntería en una fiesta, lo cual la tomó por sorpresa y reaccionó con desconcierto.

“Cuando tengan pruebas, que las muestren. No inventen”, finalizó Mariana.

